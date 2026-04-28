Лунный календарь стрижек: благоприятные дни с 28 по 3 мая

Влияние Девы, Весов и Скорпиона

Наши предки были уверены, что фаза Луны влияет на рост волос. Так, считается, что если постричься в Полнолуние, то шевелюра станет заметно гуще, а если в Новолуние – волосы поредеют. С учетом этого астрологи составили лунный календарь стрижек и назвали благоприятные дни в период с 28 апреля по 3 мая.

28 апреля и 29 апреля – Луна растет в Весах

Идеальное время, чтобы освежить кончики: усилится рост волос и исчезнет сухость. Но с кардинальными переменами во внешности, включая короткие стрижки, лучше пока повременить.

30 апреля – Луна растет в Скорпионе

Если вы уверены, что хотите перемен в образе и чего-то кардинально нового, то стоит сходить к парикмахеру. А вот маникюр и педикюр лучше пока отложить, так как день считается травмоопасным.

1 мая – Полнолуние в Скорпионе

Удачный день для стрижки. Любые манипуляции с волосами подарят силу и красоту. Прическа будет смотреться гуще и объемнее. А вот от любых косметологических процедур стоит отказаться.

2 мая – Луна убывает в Скорпионе

Неблагоприятный день для стрижек, маникюра и педикюра. А вот эпиляцию смело можно делать: волоски не будут отрастать еще долго. Кроме того, можно посвятить день уходовым процедурам и расслабляющему массажу.

3 мая – Луна убывает в Стрельце

Удачный день для коротких стрижек: они надолго сохранят форму. Можно смело менять имидж и экспериментировать с цветом волос. Кроме того, наступает идеальное время для маникюра, педикюра и эпиляции. Эффект сохранится надолго.

