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Огурцы на холме: простой способ получить высокий урожай без тяжёлой перекопки

Опубликовано: 17 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Огурцы на холме: простой способ получить высокий урожай без тяжёлой перекопки
Огурцы на холме: простой способ получить высокий урожай без тяжёлой перекопки
Городовой ру
Инновационный метод выращивания огурцов

Огурцы являются культурой, демонстрирующей высокую отзывчивость на органические удобрения. Интенсивность их роста и плодоношения прямо пропорциональна объёму питательных веществ и тепла. Однако создание традиционных «тёплых грядок» всегда связано со большими трудозатратами. В качестве эффективной альтернативы специалисты газеты "Хозяйство" предложили использование холмовых посадок.

Принцип устройства холмовой грядки

Вместо глубокой перекопки формируется невысокий холм. Для этого в почве создаётся неглубокое углубление, в него закладываются растительные отходы, при наличии возможности добавляется навоз. Сверху засыпается плодородной почвой.

Внутри холма происходит постепенное разложение органических материалов, обеспечивающее выделение тепла и питательных элементов непосредственно к корневой системе.

Преимущества данного метода

  • Снижение объёма физического труда;
  • Локальное тепловое воздействие на корни;
  • Непрерывное поступление питательных веществ за счёт разложения органики;
  • Ускоренный старт роста растений.

Холмовые грядки характеризуются более быстрой потерей влаги, что обусловливает необходимость увеличения частоты поливов и мульчирования почвы вокруг растений (использование соломы, сена). Это способствует удержанию влаги и защите корневой системы от перегрева.

Применение холмовых грядок представляет собой эффективный метод обеспечения огурцов необходимым теплом и питательными веществами. При этом он исключает необходимость глубокой перекопки почвы. При условии адекватного полива и мульчирования, такой подход зачастую способствует получению более стабильного урожая по сравнению с традиционными ровными грядками.

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Автор:
Ксения Давыдова
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