«Лабубу», «пикми» и «токсик»: что станет «Словом года» в России

Проект реализуется по четырем направлениям: “Гуманитарная сфера”, “Техносфера”, “Сленг” и “Всенародное слово”.
Для первых трех сформированы экспертные группы, а кандидатов на “Всенародное слово” предлагали интернет-пользователи.
Среди претендентов на звание “Слова года” — “Лабубу”, “пикми”, “патриотизм” и “переговоры”.
Как пишет РИА Новости, среди лидеров сленга слова “Окак”, “Пикми”, “Слоняра” и “Токсик”“.
Народное признание
В номинации “Сленг” лидируют слова “Окак”, “Слоняра” и “Токсик”. На звание “Всенародного слова” претендуют “Любовь”, “Кринж” и “Тревожность”.
Этот список отражает актуальные темы и настроения в обществе, показывая, какие слова наиболее ярко характеризуют 2025 год.