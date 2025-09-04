Городовой / Общество / «Лабубу», «пикми» и «токсик»: что станет «Словом года» в России
«Лабубу», «пикми» и «токсик»: что станет «Словом года» в России

Опубликовано: 4 сентября 2025 11:03
Слово года
«Лабубу», «пикми» и «токсик»: что станет «Словом года» в России
Городовой ру

Проект по определению «Слова года» набирает обороты, и уже известны первые 40 претендентов, отражающих актуальные тенденции в гуманитарной сфере, техносфере, сленге и народном творчестве.

Проект реализуется по четырем направлениям: “Гуманитарная сфера”, “Техносфера”, “Сленг” и “Всенародное слово”.

Для первых трех сформированы экспертные группы, а кандидатов на “Всенародное слово” предлагали интернет-пользователи.

Среди претендентов на звание “Слова года” — “Лабубу”, “пикми”, “патриотизм” и “переговоры”.

Как пишет РИА Новости, среди лидеров сленга слова “Окак”, “Пикми”, “Слоняра” и “Токсик”“.

Народное признание

В номинации “Сленг” лидируют слова “Окак”, “Слоняра” и “Токсик”. На звание “Всенародного слова” претендуют “Любовь”, “Кринж” и “Тревожность”.

Этот список отражает актуальные темы и настроения в обществе, показывая, какие слова наиболее ярко характеризуют 2025 год.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
