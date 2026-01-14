Городовой / Город / Опасная простуда: почему невинный насморк у грудничка способен привести к трагедии
Опубликовано: 14 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Врачи предупреждают, что рост числа респираторных инфекций среди медицинских работников может представлять опасность для здоровья новорождённых.

Иммунитет у младенцев развит крайне слабо, поэтому даже обычные респираторные заболевания способны представлять серьёзную угрозу для жизни новорожденных. Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель отдела лабораторной медицины и производства медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич объяснила это в интервью. Она подчеркнула, что недомогания у медицинского персонала в учреждениях, подобных роддому Новокузнецка, могут привести к опасным последствиям для малышей.

«ОРВИ, зачастую переносящиеся взрослыми и детьми без серьёзных проявлений, для младенца могут стать смертельно опасными. Тут речь идёт не только о тяжёлых инфекциях, но и о, казалось бы, простой сезонной простуде. Иммунная система у новорожденных практически не функционирует самостоятельно, поэтому их защита полностью зависит от материнских антител, которые не всегда обеспечивают необходимый уровень безопасности», — отметила Станкевич.

Особое внимание специалист уделила такому заболеванию, как респираторно-синцитиальный вирус: в детском возрасте он часто вызывает жизнеугрожающие осложнения, хотя для взрослых проходит практически незаметно. Специалист сообщила, что инфицирование врачей и другого персонала респираторными вирусами может привести к фатальным случаям среди новорожденных, что особенно критично в условиях, где малышей окружает множество людей.

Станкевич считает, что всем медицинским работникам, особенно тем, кто работает с младенцами, необходимо регулярно проходить расширенные проверки на носительство респираторных вирусов.

«Даже незначительные симптомы, на которые взрослый не обращает внимания, у маленького ребёнка могут резко ухудшить состояние. Вот почему при уходе за младенцами очень важна своевременная лабораторная диагностика. Такой подход помогает предотвратить передачу опасных инфекций и избежать тяжёлых последствий», — пояснила врач.

Автор:
Юлия Аликова
Город
