Опасная живность Абхазии, которую туристам лучше избегать: шесть главных видов

Теплый климат Абхазии делает этот регион комфортным местом обитания для многих животных. И далеко не все их них так уж дружелюбны. Вот шесть опасных представителей фауны, от которых туристу лучше держаться подальше.
Гадюки
В Абхазии обитают сразу два вида, представляющих большую опасность. Во-первых, это кавказская гадюка, которая встречается в горах и на альпийских лугах. А, во-вторых, это гадюка Динника, которая обитает преимущественно в альпийской зоне, выше 1500 метров над уровнем моря. Укус гадюки Динника может оказаться фатальным для человека, поэтому стоит внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком на нее не наступить.
Скорпионы
Их здесь тоже два вида: абхазский и мингрельский. Первый чаще всего обитает в сухих возвышенностях, а второй — у прибрежной полосы. Иногда оба вида могут прятаться в садах и домах, где есть многочисленные щели. Укус будет не смертельным, но весьма неприятным, особенно для детей и аллергиков.
Ядовитые пауки
Здесь можно встретить аргиопу, южнорусского тарантула и желтосумного колющего паука. Правда, биологи уверяют, что шансы наткнуться на такую особь, которая способна прокусить человеческую кожу — минимальны. Но лучше все же проявить осторожность. Укус тарантула, например, такой же болезненный, как и укус шершня, а еще после него может возникнуть нехилый отек.
Медузы
На побережье обитают сразу два вида: аурелия и корнерот. Первая — плоская и полупрозрачная, она не представляет угрозы. А вот вторая имеет большой купол и щупальцы. Ее укус может привести к серьезным ожогам. Правда, корнерот предпочитает более прохладную воду, так что появляется у берегов ближе к осени.
Ядовитые рыбы
Самые опасные — морской дракон и морская коровка, ее также называют «рыба-звездочет». Оба вида имеют ядовитые шипы и прячутся на дне, подстерегая добычу. Если наступить на такую рыбу, придется лечить отек. А иногда у человека даже может наступить анафилактический шок.
Дикие кабаны
Они обитают практически во всех лесах, а порой могут заглянуть и в ближайшие селения. Защищая своих детенышей, кабан может напасть на человека и причинить большой вред.
При встрече с хищником не шумите, не кричите и не бегите на него. Постарайтесь медленно отступать, не поворачиваясь спиной. А если укрыться негде, необходимо залезть на дерево. Хотя бы метровой высоты будет достаточно, говорится на портале Sputnik.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru