Опасная живность Абхазии, которую туристам лучше избегать: шесть главных видов

Теплый климат Абхазии делает этот регион комфортным местом обитания для многих животных. И далеко не все их них так уж дружелюбны. Вот шесть опасных представителей фауны, от которых туристу лучше держаться подальше.

Гадюки

В Абхазии обитают сразу два вида, представляющих большую опасность. Во-первых, это кавказская гадюка, которая встречается в горах и на альпийских лугах. А, во-вторых, это гадюка Динника, которая обитает преимущественно в альпийской зоне, выше 1500 метров над уровнем моря. Укус гадюки Динника может оказаться фатальным для человека, поэтому стоит внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком на нее не наступить.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скорпионы

Их здесь тоже два вида: абхазский и мингрельский. Первый чаще всего обитает в сухих возвышенностях, а второй — у прибрежной полосы. Иногда оба вида могут прятаться в садах и домах, где есть многочисленные щели. Укус будет не смертельным, но весьма неприятным, особенно для детей и аллергиков.

Ядовитые пауки

Здесь можно встретить аргиопу, южнорусского тарантула и желтосумного колющего паука. Правда, биологи уверяют, что шансы наткнуться на такую особь, которая способна прокусить человеческую кожу — минимальны. Но лучше все же проявить осторожность. Укус тарантула, например, такой же болезненный, как и укус шершня, а еще после него может возникнуть нехилый отек.

Медузы

На побережье обитают сразу два вида: аурелия и корнерот. Первая — плоская и полупрозрачная, она не представляет угрозы. А вот вторая имеет большой купол и щупальцы. Ее укус может привести к серьезным ожогам. Правда, корнерот предпочитает более прохладную воду, так что появляется у берегов ближе к осени.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ядовитые рыбы

Самые опасные — морской дракон и морская коровка, ее также называют «‎рыба-звездочет». Оба вида имеют ядовитые шипы и прячутся на дне, подстерегая добычу. Если наступить на такую рыбу, придется лечить отек. А иногда у человека даже может наступить анафилактический шок.

Дикие кабаны

Они обитают практически во всех лесах, а порой могут заглянуть и в ближайшие селения. Защищая своих детенышей, кабан может напасть на человека и причинить большой вред.

При встрече с хищником не шумите, не кричите и не бегите на него. Постарайтесь медленно отступать, не поворачиваясь спиной. А если укрыться негде, необходимо залезть на дерево. Хотя бы метровой высоты будет достаточно, говорится на портале Sputnik.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru