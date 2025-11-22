Опасные рецепты, странные ритуалы и первые «изделия №2»: как предохранялись от беременности в древности и на Руси

Хотя и рожали по 10 детей, чтобы точно продолжить род.

До развития медицины и контрацептивов люди всё равно пытались управлять деторождением — и делали это так, что современная гинекология содрогнётся.

Смертность была огромной, но даже тогда лишняя беременность могла угрожать женщине, семье или положению, поэтому способы искали — от магии до химии.

Когда надеждой были молитвы и амулеты

Первые «методы» были скорее психологическими: заговоры, амулеты, запреты. Никакого эффекта, но если беременность не наступала по биологическим причинам — успех приписывали магии.

Прерванный акт и «опасные дни»

Уже в книгах древнего Ближнего Востока упоминают прерванный половой акт. Индейцы и африканские племена независимо друг от друга начали высчитывать фертильные дни — по сути, первые попытки календарного метода.

Древние «спирали» — от шерсти до навоза

Аристотель писал о семенах дикой моркови и благовониях, а греки применяли шарики из верблюжьей шерсти, пропитанные уксусом или мёдом. Египтяне пошли куда радикальнее: смесь крокодильего помёта, молока и мёда использовалась как своего рода диафрагма. Запах и ощущения представить легко — эффективность хуже.

Растения, которые действительно работали

Некоторые отвары были опасны, но не бессмысленны:

мексиканские индейцы использовали корень солодки — сегодня он применяется для синтеза прогестерона, основы гормональной контрацепции;

настой мандрагоры или коры красного дерева часто приводил к токсическим абортам.

Первые презервативы

Первые аналоги появились тысячи лет назад:

на Крите использовали бычий мочевой пузырь,

в Древнем Китае — промасленный шёлк,

арабы — кишки животных,

в Японии — рыбьи пузыри.

В гробнице Тутанхамона нашли экземпляр, которому более 3 тысяч лет.

Как предохранялись на Руси

Контрацепция была делом знахарок. Методы — от опасных до смертельных:

«кислоты»: щавель, кислица, уксусные настои;

травы, вызывающие кровотечение — крапива, пижма, белена, спорынья;

баня «на максимум»: попытка «выпарить» возможную беременность, что часто приводило к порокам развития или воспалениям;

промывания отварами и кислотами;

прерванный акт и травяные спринцевания.

Ближе к XVIII–XIX векам использовали всё подряд — от лимонного сока до керосина и мышьяка. Городские женщины нередко вставляли в матку металлические предметы: хирурги находили обручальные кольца, которые годами находились внутри.