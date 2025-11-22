Опасные рецепты, странные ритуалы и первые «изделия №2»: как предохранялись от беременности в древности и на Руси

До развития медицины и контрацептивов люди всё равно пытались управлять деторождением — и делали это так, что современная гинекология содрогнётся.
Смертность была огромной, но даже тогда лишняя беременность могла угрожать женщине, семье или положению, поэтому способы искали — от магии до химии.
Когда надеждой были молитвы и амулеты
Первые «методы» были скорее психологическими: заговоры, амулеты, запреты. Никакого эффекта, но если беременность не наступала по биологическим причинам — успех приписывали магии.
Прерванный акт и «опасные дни»
Уже в книгах древнего Ближнего Востока упоминают прерванный половой акт. Индейцы и африканские племена независимо друг от друга начали высчитывать фертильные дни — по сути, первые попытки календарного метода.
Древние «спирали» — от шерсти до навоза
Аристотель писал о семенах дикой моркови и благовониях, а греки применяли шарики из верблюжьей шерсти, пропитанные уксусом или мёдом. Египтяне пошли куда радикальнее: смесь крокодильего помёта, молока и мёда использовалась как своего рода диафрагма. Запах и ощущения представить легко — эффективность хуже.
Растения, которые действительно работали
Некоторые отвары были опасны, но не бессмысленны:
- мексиканские индейцы использовали корень солодки — сегодня он применяется для синтеза прогестерона, основы гормональной контрацепции;
- настой мандрагоры или коры красного дерева часто приводил к токсическим абортам.
Первые презервативы
Первые аналоги появились тысячи лет назад:
- на Крите использовали бычий мочевой пузырь,
- в Древнем Китае — промасленный шёлк,
- арабы — кишки животных,
- в Японии — рыбьи пузыри.
В гробнице Тутанхамона нашли экземпляр, которому более 3 тысяч лет.
Как предохранялись на Руси
Контрацепция была делом знахарок. Методы — от опасных до смертельных:
- «кислоты»: щавель, кислица, уксусные настои;
- травы, вызывающие кровотечение — крапива, пижма, белена, спорынья;
- баня «на максимум»: попытка «выпарить» возможную беременность, что часто приводило к порокам развития или воспалениям;
- промывания отварами и кислотами;
- прерванный акт и травяные спринцевания.
Ближе к XVIII–XIX векам использовали всё подряд — от лимонного сока до керосина и мышьяка. Городские женщины нередко вставляли в матку металлические предметы: хирурги находили обручальные кольца, которые годами находились внутри.