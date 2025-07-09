Заросли борщевика и таинственный зверь: что происходит в Девяткино и почему это беспокоит петербуржцев

В Девяткино жители заметили в траве загадочное существо, похожее на грызуна. Фотографии животного вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.
Таинственный зверь: крыса, опоссум или бандикут?
Как сообщили в Telegram-канале “Девяткино онлайн | Мурино”, около дома № 5 на Воронцовском бульваре появилось неизвестное животное.
Очевидица рассказала, что зверек сидит в траве и, возможно, ранен.
“Я напоила его водой. Он, кажется, ранен. Воду пил жадно”, — добавила женщина.
Предполагали, что это может быть опоссум или бандикут.
Однако возник вопрос, что он в таком случае делает во Всеволожском районе Ленобласти, ведь первый вид обитает в Австралии и Новой Гвинее, второй — от юго-востока Канады до южных штатов США.
Разгадка: обыкновенная крыса-пасюк
Однако, все оказалось куда прозаичнее. Биолог Павел Глазков рассказал, что на фото — обыкновенная крыса-пасюк.
“Сомнения могли появиться из-за узкой мордочки. Но у нее она такой формы, потому что болеет”, — объяснил Глазков.
Борщевик: еще одна проблема Девяткино
Помимо загадочного животного, жителей Девяткино беспокоят заросли борщевика на Ручьевском проспекте.
Жители опасаются, что скоро растение даст семена, но администрация не торопится его убирать.
Также сообщается, что на Новой улице ситуация не лучше: там тоже растет опасное растение, которое никто не убирает.