Орхидее после Пасхи - сразу же: 1 таблетка - и фаленопсис весь в бутонах, цветоносы лезут по очереди

Орхидея - одно из самых популярных комнатных растений. Ее соцветия напоминают пархающих бабочек и вызывает восторг у многих цветоводов. Однако, чтобы эти тропические красавицы радовали обилием бутонов, им требуется грамотный уход, который включает в себя некоторые хитрости, пишет автор блога "Оксана. Орхидеи".
Аптечный стимулятор роста и цветения для орхидеи
Одной из таких "палочек-выручалочек" для экзота является янтарная кислота. Этот препарат обладает удивительными свойствами. Обработка янтарной кислотой помогает наращивать зеленую массу, выпускать новые корни, побеги и цветоносы.
Под воздействием такого природного стимулятора орхидеи начинают активно формировать новые, здоровые корешки, что способствует их успешной адаптации и последующему цветению. Кроме того, янтарная кислота повышает общую жизнестойкость растений, делая их более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным условиям.
Как использовать янтарную кислоту для орхидей
Для стимуляции корнеобразования растворите одну таблетку "янтарки" в 500 мл чистой воды. Полученным раствором из пульверизатора опрыскайте нижние листья орхидеи и корневую шейку. Оставшуюся жидкость можно использовать для полива субстрата.
Для более глубокого воздействия эксперт рекомендует применить метод погружения. Поместите горшок со цветком в раствор на некоторое время. Субстрат хорошо пропитается питательным составом и его действие будет более долгим.
Важно: янтарная кислота – это не замена основным удобрениям, а лишь ценная добавка к комплексному уходу за орхидеями.
