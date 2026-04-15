Орхидее после Пасхи - сразу же: 1 таблетка - и фаленопсис весь в бутонах, цветоносы лезут по очереди
Орхидее после Пасхи - сразу же: 1 таблетка - и фаленопсис весь в бутонах, цветоносы лезут по очереди

Опубликовано: 15 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Хитрость для стимуляции цветения орхидеи 

Орхидея - одно из самых популярных комнатных растений. Ее соцветия напоминают пархающих бабочек и вызывает восторг у многих цветоводов. Однако, чтобы эти тропические красавицы радовали обилием бутонов, им требуется грамотный уход, который включает в себя некоторые хитрости, пишет автор блога "Оксана. Орхидеи".

Аптечный стимулятор роста и цветения для орхидеи

Одной из таких "палочек-выручалочек" для экзота является янтарная кислота. Этот препарат обладает удивительными свойствами. Обработка янтарной кислотой помогает наращивать зеленую массу, выпускать новые корни, побеги и цветоносы.

Под воздействием такого природного стимулятора орхидеи начинают активно формировать новые, здоровые корешки, что способствует их успешной адаптации и последующему цветению. Кроме того, янтарная кислота повышает общую жизнестойкость растений, делая их более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Как использовать янтарную кислоту для орхидей

Для стимуляции корнеобразования растворите одну таблетку "янтарки" в 500 мл чистой воды. Полученным раствором из пульверизатора опрыскайте нижние листья орхидеи и корневую шейку. Оставшуюся жидкость можно использовать для полива субстрата.

Для более глубокого воздействия эксперт рекомендует применить метод погружения. Поместите горшок со цветком в раствор на некоторое время. Субстрат хорошо пропитается питательным составом и его действие будет более долгим.

Важно: янтарная кислота – это не замена основным удобрениям, а лишь ценная добавка к комплексному уходу за орхидеями.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какая жидкость идеально подходит для полива герани.

Автор:
Татьяна Идулбаева
