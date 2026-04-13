Орнитологи объяснили, чем опасны голуби на балконе и как их прогнать – 4 способа

Как отвадить голубей от карниза

Голуби так привыкли к жизни в городе, рядом с людьми, что иногда селятся прямо на балконах многоэтажек. Двуногим обитателям квартир это приносит неудобство: помёт, перья, а иногда и гнёзда с птенцами. Птицы быстро привыкают к местам, где можно укрыться и есть чем поживиться. Для тех, кто хочет знать, как прогнать голубей с балкона без вреда для птиц, Городовой изучил источники и нашел несколько рабочих способов.

Блики и движение

Голуби не любят хаотичных бликов и движущихся предметов. Они ассоциируют их с опасностью — так в природе мелькают хищники. Можно подвесить на балконе блестящие, шуршащие предметы, чтобы на них играли солнечные лучи и они колыхались от ветра.

Что использовать против голубей:

Старые CD-диски

Полоски фольги

Новогодний дождик

Развесьте эти «пугалки» в тех местах, где птицы чаще всего садятся — на перилах, карнизах, подоконнике. Чем больше движения и отражений, тем менее уютным будет казаться балкон.

Резкие запахи

У голубей отличное обоняние. Есть запахи, которые они находят настолько неприятными, что предпочитают улететь.

Какие запахи отпугивают голубей:

Чесночный спрей. Несколько зубчиков чеснока измельчите, залейте стаканом тёплой воды, настаивайте несколько часов. Процедите, перелейте в пульверизатор и опрыскайте перила, карнизы и углы.

Перечный раствор. В литре воды растворите 2-3 столовые ложки чёрного или красного молотого перца. Хорошо взболтайте и распылите. Перец не вредит птицам, но они не любят его запах.

Эфирные масла. Мятное, эвкалиптовое, цитрусовое — капните несколько капель на ватный диск, разложите на балконе.

Распылять выбранное средство нужно раз в 3-4 дня и после дождей.

Физические барьеры

Голубь не сядет там, где ему неудобно. Шипы и сетки — самый надёжный способ, если птицы уже облюбовали ваш балкон. Пластиковые или металлические шипы продаются в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах. Крепятся они на перила, карнизы, кондиционеры. Птиц они не ранят, просто создают дискомфорт. А мелкоячеистой сеткой можно полностью закрыть открытые части балкона. Она почти незаметна, но для птиц - непреодолимая преграда.

Чистота

Голуби приходят туда, где есть корм. Если на балконе рассыпаны крошки, стоит миска с водой и едой для кошки - это ресторан для пернатых. Стоит убрать угощения, и голуби потеряют интерес к балкону.

Также проверьте, нет ли на балконе укромных уголков, где птицы могут вить гнёзда — за шкафом, под старыми вещами, за коробками и т.д.

Орнитологи советуют отвадить голубей от жилья, поскольку они не только пачкают балконы, но также являются переносчиками некоторых опасных болезней и грибков. Среди них, например, орнитоз, токсоплазмоз и другие передающиеся человеку.

