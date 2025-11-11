Городовой / Город / Осень на зубок: даман Сеня в Ленинградском зоопарке хрустит кленовыми листьями
Осень на зубок: даман Сеня в Ленинградском зоопарке хрустит кленовыми листьями

Опубликовано: 11 ноября 2025 15:29
В Ленинградском зоопарке посетителям представили, как даман по кличке Сеня угощается осенними листьями.

В Ленинградском зоопарке организовали необычное угощение для дамана по кличке Сеня. Сотрудники отдела, отвечающего за приматов, накрыли для животного осенний обед из свежих жёлтых кленовых листьев.

Как сообщили представители зоопарка в соцсетях, даман их тщательно изучал и выбрал для себя самые аппетитные и сочные листья. Сеня с удовольствием дегустировал необычное сезонное лакомство. По их словам, пир пришёлся питомцу по вкусу.

Наблюдать за даманом Сенной могут все посетители — он содержится в павильоне приматов.

Ранее в Ленинградском зоопарке появились малыши у угольных черепах. Для того чтобы этот вид успешно размножался, сотрудники зоопарка создают для них оптимальные условия.

Автор:
Юлия Аликова
