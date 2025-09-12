Осень не в дождливом Петербурге: вот самые выгодные направления в этом сезоне

Многие россияне планируют осенний отпуск. Многим хочется сбежать от хмурой погоды и зарядиться солнцем, когда дома уже прохладно и дождливо.
Какие страны выбрать, во сколько обойдется путешествие и как не переплатить?
Куда лететь отдыхать осенью?
Осень — хороший сезон для отдыха в нескольких странах, где еще тепло, а цены не такие высокие, как летом, сообщает Яндекс. Путешествия.
|Страна
|Особенности
|Египет
|Здесь в сентябре и октябре еще настоящая жара, море по-прежнему теплое, а туристов немного меньше. Это идеальное время, чтобы насладиться пляжным отдыхом и экскурсиями.
|Турция
|Солнце есть, но уже не палит. Погода комфортная для прогулок и купания. Турецких отелей и туров очень много, выбор большой на любой вкус и бюджет.
|ОАЭ, Бахрейн, Катар
|Жаркий сезон постепенно заканчивается, особенно ближе к октябрю становится приятнее. Там хороший баланс между погодой и ценой, можно с комфортом отдохнуть.
|Таиланд и Вьетнам
|В начале осени там менее душно, меньше туристов, а цены на билеты и проживание ниже. Ну и сама природа радует — это отличное время для культурного отдыха и осмотра достопримечательностей.
Не забывайте также про такие направления как остров Хайнань и Куба — они тоже пользуются популярностью у российских туристов осенью, особенно после отмены визы в Китай.
Как сэкономить на отдыхе?
Если хотите снизить расходы, стоит обратить внимание на страны с переходным сезоном: Шри-Ланка, Куба, Вьетнам и Таиланд. Там цены более адекватные, и питание доступное.
Еще можно выбрать направления, где сезон уже заканчивается, например, Бали.
Еще одна хитрость — выбирать рейсы не в самые удобные часы. Часто туроператоры снижают цену, если вы летите туда днем, а возвращаетесь утром, советует Циан.
Это не сокращает количество ночей в отеле, но делает тур дешевле. Не забывайте бронировать заранее — это самый надежный способ поймать хорошую цену.
Также лучше избегать школьных каникул — в эти дни билеты и отели намного дороже.
Играйте с датами вылета. Иногда разница в цене между вылетом на один-два дня раньше или позже может быть существенной. Следите за курсом валют, когда доллар или евро падает.
Ценовые ориентиры на сентябрь-октябрь 2025
-
Тур на двоих на Хайнань — около 97 тысяч рублей.
-
Недорогой тур в ОАЭ обойдется примерно в 130–150 тысяч рублей, есть варианты даже из пятизвездочных отелей, например, в Шардже за 97 тысяч.
-
Турция — от 150 тысяч рублей за неделю на двоих, но это не самый дорогой отель.
-
Таиланд — около 130 тысяч рублей за тур с перелетом.
Осень — отличный момент для путешествий. Еще тепло, не так много туристов, а цены зачастую дешевле, чем зимой, пишет NEWS.ru.
Главное — правильно выбрать направление и время поездки, чтобы отдых был и приятным, и выгодным.
Цены актуальны на момент публикации.