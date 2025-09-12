Городовой / Общество / Осень не в дождливом Петербурге: вот самые выгодные направления в этом сезоне
Осень не в дождливом Петербурге: вот самые выгодные направления в этом сезоне

Опубликовано: 12 сентября 2025 14:29
Курорт
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

Осень — отличный момент для путешествий. Еще тепло, не так много туристов, а цены зачастую дешевле, чем летом.

Многие россияне планируют осенний отпуск. Многим хочется сбежать от хмурой погоды и зарядиться солнцем, когда дома уже прохладно и дождливо.

Какие страны выбрать, во сколько обойдется путешествие и как не переплатить?

Куда лететь отдыхать осенью?

Осень — хороший сезон для отдыха в нескольких странах, где еще тепло, а цены не такие высокие, как летом, сообщает Яндекс. Путешествия.

Страна Особенности
Египет Здесь в сентябре и октябре еще настоящая жара, море по-прежнему теплое, а туристов немного меньше. Это идеальное время, чтобы насладиться пляжным отдыхом и экскурсиями.
Турция Солнце есть, но уже не палит. Погода комфортная для прогулок и купания. Турецких отелей и туров очень много, выбор большой на любой вкус и бюджет.
ОАЭ, Бахрейн, Катар Жаркий сезон постепенно заканчивается, особенно ближе к октябрю становится приятнее. Там хороший баланс между погодой и ценой, можно с комфортом отдохнуть.
Таиланд и Вьетнам В начале осени там менее душно, меньше туристов, а цены на билеты и проживание ниже. Ну и сама природа радует — это отличное время для культурного отдыха и осмотра достопримечательностей.

Не забывайте также про такие направления как остров Хайнань и Куба — они тоже пользуются популярностью у российских туристов осенью, особенно после отмены визы в Китай.

Как сэкономить на отдыхе?

Если хотите снизить расходы, стоит обратить внимание на страны с переходным сезоном: Шри-Ланка, Куба, Вьетнам и Таиланд. Там цены более адекватные, и питание доступное.

Еще можно выбрать направления, где сезон уже заканчивается, например, Бали.

Еще одна хитрость — выбирать рейсы не в самые удобные часы. Часто туроператоры снижают цену, если вы летите туда днем, а возвращаетесь утром, советует Циан.

Это не сокращает количество ночей в отеле, но делает тур дешевле. Не забывайте бронировать заранее — это самый надежный способ поймать хорошую цену.

Также лучше избегать школьных каникул — в эти дни билеты и отели намного дороже.

Играйте с датами вылета. Иногда разница в цене между вылетом на один-два дня раньше или позже может быть существенной. Следите за курсом валют, когда доллар или евро падает.

Ценовые ориентиры на сентябрь-октябрь 2025

  • Тур на двоих на Хайнань — около 97 тысяч рублей.

  • Недорогой тур в ОАЭ обойдется примерно в 130–150 тысяч рублей, есть варианты даже из пятизвездочных отелей, например, в Шардже за 97 тысяч.

  • Турция — от 150 тысяч рублей за неделю на двоих, но это не самый дорогой отель.

  • Таиланд — около 130 тысяч рублей за тур с перелетом.

Осень — отличный момент для путешествий. Еще тепло, не так много туристов, а цены зачастую дешевле, чем зимой, пишет NEWS.ru.

Главное — правильно выбрать направление и время поездки, чтобы отдых был и приятным, и выгодным.

Цены актуальны на момент публикации.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
