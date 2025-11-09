Городовой / Город / Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе

Опубликовано: 9 ноября 2025 23:03
Температура воздуха останется ниже нуля градусов.

В ближайшие дни, по словам Александра Колесова, главного специалиста городского Гидрометцентра, воздух в Петербурге не прогреется выше нуля. Уже на следующей неделе в некоторых районах области ожидаются первые ночные заморозки. Прогнозируется, что атмосфера будет неустойчивой — фронт разделит Ленинградскую область на две части.

Жители Карельского перешейка, а также северных и восточных районов региона уже на рассвете понедельника столкнутся с температурой от 0 до -5 градусов. Повышенные значения сохранятся только на юго-западе области, где термометры покажут от +2 до +5. После дождей, которые прекратятся к утру вторника, атмосферное давление начнет расти, ожидается прояснение.

В течение ночи на 11 ноября на большей части Ленинградской области, а также в самом Петербурге, ночная температура будет ниже нуля. Лишь на юго-западе региона этот рубеж пока не перейдён. Уже через день, ночью с 12 на 13 ноября, через область пройдет очередной циклон — он ненадолго принесёт потепление до +3...+8 градусов.

Однако уже к середине ноября вновь ожидается похолодание, когда ночью в Петербурге вновь возможны отрицательные значения, а в Ленинградской области ночью и днём прогнозируются минимальные температуры. Как уточнил Колесов, уже видны признаки приближения предзимья.

«Осадки будут выпадать в виде мокрого снега. Если, конечно, ситуация в атмосфере снова не изменится», — отметил он.
Автор:
Юлия Аликова
Город
