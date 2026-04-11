Основан в 1812 году, сменил 5 названий: маленький город на юге РФ - как доехать и что посмотреть

Информация о городе Сальск в Ростовской области.

Российская Федерация имеет богатую историю, в ней великое множество не только больших, но и маленьких населённых пунктов, которые могут вызвать интерес путешественника.

Речь идёт о небольшом городе Сальск в Ростовской области. Образован он был в 1812 году как хутор "Юдичев". Назван населённый пункт в честь его основателя, крестьянина Юдичева. Далее населённый пункт носил название "Воронцовское", после - "Воронцово-Николаевское", вторая часть к названию была добавлена в честь царя Николая 2.

Позднее была образована станция "Торговая", которая была объединена с "Воронцовским", новый населённый пункт получил название в честь железнодорожной станции. Немного позднее населённый пункт получил статус города, сейчас он именуется "Сальск".

В годы Великой Отечественной Войны Сальск длительное время был под оккупацией, большая часть зданий была разрушена, погибло много местных жителей. Даже в настоящее время поисковые отряды находят хаотичные захоронения в населённом пункте.

В Сальске действует железнодорожная станция, многие поезда южного направления делают там длительную остановку. У местных жителей можно купить фрукты, рыбу, домашнюю консервацию.

В городе Сальск действует железнодорожный вокзал, не так давно на месте старого, отслужившего своё здания было построено новое более современное, его вы увидите первым, попав в город.

В городе достаточно много парков и памятников. Самые известные - генералу-лейтенанту Маркову, послу Ивану Коломейцеву. На улице Ленина можно увидеть собор Кирилла и Мефодия, славящийся своей архитектурой, его высота составляет 21 метр. Колокольня расположена ещё выше, на 36-метровой высоте.

Также в Сальске стоит посетить мемориальный ансамбль на площади Свободы. Называется он "Поклон". На аллее, ведущей к памятнику, установлены скульптуры героев СССР.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой город РФ славится древним монастырём 1397 года постройки.