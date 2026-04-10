Древний монастырь, основанный в 1397 году: его площадь превышает 12 га - где находится, что посмотреть

Величественная обитель, которая была построена учеником Сергия Радонежского

В Вологодской области есть уникальный монастырь, который отличается от других своим масштабом. Площадь превышает 12 га. На его территории насчитывается более 30 различных построек. До XVII века обитель считалась одной из самых влиятельных на Руси. Речь идет о Кирилло-Белозерском монастыре.

Как добраться

Удобнее всего добираться до монастыря на автобусе, который идет по маршруту «Вологда-Кириллов». Время поездки обычно занимает 3 часа без учета остановок. Также можно приехать сюда на личном автомобиле.

История

Считается, что обитель была создана по велению Богородицы. Она пришла во сне к архимандриту Кириллу, который являлся учеником Сергия Радонежского. Во сне Богородица указала монаху, что нужно идти в Белоозерские земли и показала место, где обитель должна появиться.

В 1397 году тут была возведена деревянная церковь, с чего и началась история крепости. Постепенно обитель росла, при этом каменные здания начали появляться тут только через 100 лет после основания. Масштабное строительство приходилось на середину XVII века. За это время крепость стала неприступной.

Упадок произошел в первой половине XVIII века, когда крепость перестала быть оборонительным сооружением. После образования СССР на территории монастыря был организован музей-заповедник. При этом проводилась и реконструкция, которая помогла уберечь здания от разрушения. Только в 1997 году обитель была возвращена православным людям.

Что посмотреть

На территории монастыря сохранилось множество достопримечательностей, которые нужно увидеть своими глазами.

Успенский собор

Он стал одним из первых каменных зданий. Главный собор смог превзойти даже некоторые московские постройки. Храм возвели всего за пять месяцев. В 1641 году он был расписан Любимом Агеевым – одним из лучших мастеров того времени.

Церковь Кирилла Белозерского

Сооружение появилось в 1780-х годах на месте каменного сооружения XVI века. Церковь выполнена в стиле позднего барокко.

Колокольня

«Одно из самых высоких сооружений Кирилло-Белозерского мужского монастыря возвели в середине XVIII столетия. В пятиярусном здании архитекторы совместили традиции каменного русского зодчества и элементы барокко, воплощённые в очень упрощённом виде», - сообщает портал «Трипстер».

Также стоит посмотреть Иконостас Успенского собора, Трапезную палату, Церковь Ризоположения, Монашескую келью.

Как работает обитель

Попасть на вечернее или утреннее богослужение можно с 7:00 до 20:00.

Музей-заповедник работает с 9:00 до 18:00.

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каких городах блюда готовят по старинным рецептам.