Основавшего IT-деревню бизнесмена приговорили к трём годам из-за покупки земли

Суд вынес решение по делу Юрия Ускова.

Суд Республики Марий Эл вынес решение по делу основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Предпринимателя признали виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде трёх лет условного срока и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура настаивала на более жёстком приговоре: четыре года колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Сам Усков после заседания суда заявил, что не согласен с решением и намерен его обжаловать.

"Огромная благодарность всем, кто пришёл поддержать меня на суде! Я категорически не согласен с обвинением, будем добиваться справедливости", — рассказал он.

С чего началось преследование бизнесмена

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили ещё в 2013 году, после того как он приобрёл у муниципалитета несколько земельных участков для строительства своей IT-деревни. Сейчас iSpring — это ведущий разработчик продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса. Кроме того, Усков построил компьютерную школу "Иносфера" для детей.

Следствие считало, что стоимость покупки земли была намеренно занижена. Усков купил её на открытом аукционе по цене 90 рублей за квадратный метр. При этом предприниматель отмечал, что стоимость земли выше кадастровой в 15,5 раза. Однако полицейские оценили квадратный метр территории в 200 рублей.

В итоге Ускова обвинили в мошенничестве и сначала вменили ущерб на 20 млн рублей, а затем — уже на 2,6 млн рублей.

Проблемой могла стать общественная позиция бизнесмена

Сам Юрий Усков считает, что дело в отношении него сфабриковано из-за его высказываний о некоторых депутатах Госсовета Марий Эл. Так, он открыто выступал против застройки рекреационной зоны в районе "Тёплой речки", которую приобрёл политик Руслан Муталиев.

Сам Муталиев не скрывал, что не очень доволен не только высказываниями Ускова, но и соседством с его участком.

"Школа платная? Значит, бизнес. Усков начал его расширять. Я слышал, он купил стадион рядом с моей стройкой. И, конечно, тоже подбирался к моему пустырю", — рассказывал политик.

При этом Усков обвинения в коммерциализации бизнеса отрицал. Он заявлял, что деньги, которые платят родители за обучение в его школе, едва покрывают затраты на ЖКХ.

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