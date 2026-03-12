От алкомаркетов к легальным барам: Петербург утвердил реестр на 467 ночных точек с алкоголем

Опубликовано: 12 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Полтысячи заведений общественного питания успешно прошли проверку.

В Санкт-Петербурге около 470 заведений общепита успешно прошли инспекцию и попали в реестр для законной реализации алкоголя ночью.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Эти законодательные нововведения призваны устранить нелегальную ночную торговлю спиртным в жилых зданиях, где ранее под вывеской баров или кафе маскировались алкомаркеты. Всего в реестр вошли 467 таких точек.​

Малые бары, полностью соответствующие нормам и не мешающие покою жителей, тоже пострадали от ограничений, отметил омбудсмен по правам предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин. По его словам, из-за расплывчатости закона или его неоднозначного применения они рискуют закрыться.

Аппарат омбудсмена тщательно разбирает все жалобы, поддерживает бизнес в судах, указывая на ошибки в правоприменении, и направляет запросы в комитеты Смольного для выработки единообразной и справедливой практики.

Автор:
Юлия Аликова
Город
