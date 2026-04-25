100 гектаров льгот и 40 млрд инвестиций: в июне начнется заселение «петербургского Сколково»

"Невская дельта" в Пушкине станет новым домом для IT и науки.

В Петербурге готовится к запуску амбициозный проект — инновационный центр «Невская дельта». Его уже называют «петербургским Сколково».

Первых резидентов (компании, которые там будут работать) начнут набирать уже в июне этого года на ПМЭФ-2024, сообщает "ДП".

Что это за центр и где он будет?

«Невская дельта» — это огромный научный и промышленный хаб. Его строят в Пушкинском районе на площади в 100 гектаров (это примерно 140 футбольных полей).

Проект тесно связан с СПбГУ. По сути, это будет «умный городок», где ученые и бизнес работают бок о бок. На первом этапе в проект вложат 40 миллиардов рублей.

Почему это выгодно бизнесу?

Главная фишка — огромные льготы. Если компания занимается технологиями, государство дает ей «зеленый свет»:

Никаких налогов 10 лет. Компании не будут платить налог на прибыль, НДС и налог на имущество.

Дешевая страховка. Взносы за сотрудников снизят в два раза — с 30% до 15%.

Таможенные бонусы. Если нужно завезти импортное оборудование, государство вернет деньги за пошлины и налоги.

Сейчас льготы действуют для компаний с выручкой до 1 миллиарда рублей. Но власти хотят поднять этот порог до 4 миллиардов, чтобы привлечь даже крупных игроков.

Чем именно там будут заниматься?

Это не просто офисы с компьютерами. В «Невской дельте» построят:

Лаборатории. Для создания новых лекарств и медицинского оборудования. Опытные заводы. Где можно сразу собрать и протестировать новый двигатель или станок. Центр беспилотников. Здесь будут проектировать дроны. IT-кластер. В Петербурге и так пишут почти 20% российского софта, новый центр усилит эту позицию.

Зачем это обычным людям?

Для жителей Петербурга и пригородов это прежде всего тысячи новых рабочих мест. Причем не просто «в офисе», а в сфере высоких технологий с хорошими зарплатами.

Плюс это развитие территории. Рядом с «Невской дельтой» планируют строить новый кампус СПбГУ, жилье и современную транспортную развязку. Пушкинский район из тихого пригорода превращается в технологическую столицу региона.

Первые контракты с компаниями подпишут уже в начале лета. Если всё пойдет по плану, скоро фраза «сделано в Петербурге» будет ассоциироваться не только с конфетами или тракторами, но и с самыми современными нейросетями и роботами.