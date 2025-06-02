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Скандальный съезд аптекарей: чем запомнилось 2 июня в истории Петербурга

Опубликовано: 2 июня 2025 08:02
Аптеки до революции, закон о праздниках и открытие еленинского института
Скандальный съезд аптекарей: чем запомнилось 2 июня в истории Петербурга
Городовой ру

Как Николай II ввел закон о праздничном отдыхе и почему он не коснулся всех работников?

2 июня — день, отмеченный в истории Петербурга событиями, которые отражают развитие медицины, социальной политики и фармацевтического дела в городе.

1885: Открытие «Еленинского института»

В 1885 году на Кирочной улице, 41 был торжественно открыт Клинический институт великой княгини Елены Павловны. Среди петербуржцев он тут же получил народное название «Еленинский институт».

Медицинское учреждение было открыто благодаря стараниям известного терапевта, историка медицины, а также лейбмедика, то есть лечащего врача императорской семьи, Эдуарда Эйхвальда. Новый институт должен был содействовать развитию практической медицины, помогать молодым врачам повышать квалификацию, а также вести лечебный процесс.

О его популярности свидетельствует тот факт, что здесь до революции прошло обучение около десяти тысяч врачей. Сегодня институт активно развивается и носит название Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования.

1897: Закон о выходных днях

В 1897 году Николай II издал закон, который запрещал работу в воскресные и праздничные дни. С этого дня россияне могли отдыхать в важнейшие религиозные праздники. Представители других религий могли не вносить в расписание выходных те дни, которые не чтились их верованиями.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», новый закон контролировался чиновниками и всевозможными инспекциями. В законе существовали пункты, которые допускали работу по воскресеньям, но обязательно взамен на отдых в будний день (по согласованию с рабочими). Кроме того, закон не имел силы в случаях, когда работа оплачивалась сдельно. .

1913: Всероссийский съезд аптекарей и скандал

В 1913 году открылся Всероссийский съезд аптекарей. В его работе приняли участие около двухсот фармацевтов, в основном — хозяева аптек.

Особое место на съезде уделили обсуждениям на тему народного здравоохранения, об аптекарской таксе и о фальсификации лекарств. Однако съезд прошел не слишком гладко. Об этом свидетельствовала пресса тех дней. Вот что написала «Петербургская газета» № 189:

«Аптекарские самозванцы. Всероссийский съезд — без всероссийского полномочия. Съехались. И представили Петербургу всероссийскую рекомендацию: «Честь имеем представиться. Фармацевты. Просим любить и жаловать». Договорились до того, что со всех сторон полетели протесты по почте и телеграфу от настоящих фармацевтов: «Просим съезд считать не действительным. О нем не знали, не знаем и знать не желаем». Довольно редкий пассаж. Особенно если принять десятилетиями утвержденную поговорку: «Верно как в аптеке». С фармацевтическим съездом вышло совсем не «верно», и совсем не «как в аптеке». А как в мелочной лавочке — с легким обвесом».

Этот скандал показывает, что даже в сфере, где казалось бы, все должно быть «верно как в аптеке», могут быть свои проблемы и противоречия.

2 июня — день, который показывает разные грани жизни Петербурга — от благородных целей развития медицины до социальных преобразований и даже аптекарских скандалов.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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