От элитных квартир до коммуналок: где в Петербурге найти парадную с камином

Прогулка по Петербургу — это как сундук с сокровищами, который открывается в самых неожиданных местах. Главное не заблудиться, особенно, если речь идет о старом центре. Тут можно найти много чего интересного, ведь за красивыми фасадами живут настоящие легенды. Хорошо, что в наше время есть возможность делиться своими впечатлениями в сети, чтобы другие путешественники тоже смогли посетить эти удивительные места.

Дом эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте

Здание было возведено для последнего правителя Бухарского эмирата. Это государство в Средней Азии существовало до 1920 года. Отсюда и его название. По словам автора отзыва, именно здесь можно почувствовать настоящую жизнь Петербурга.

Дом так и не увидел своего хозяина, а в советское время здесь появились привычные для Петербурга той поры коммунальные квартиры.

Коммуналка, как музей

Когда слышишь «коммунальная квартира», сразу рисуешь в голове мрачные коридоры и очереди за водой. Но тут все иначе: просторная квартира на 400 квадратных метров, где можно спокойно развернуться и даже не заметить соседей. Такой вариант коммуналки — это почти как жить в музее, только с возможностью готовить на настоящей кухне.

Тут до сих пор есть такие квартиры, которые соседствуют с объеденным и элитным жильем. Что говорить при входе в парадную даже есть камин, который явно не ожидаешь там увидеть, передает сайт Алекс блог. Найти дом можно по адресу: Каменноостровский проспект, 44б. Ближайшая станция метро — «Петроградская».

Дом трех Бенуа

Еще одной необычной точкой для маршрута туриста может стать один из самых ярких примеров доходных домов в Санкт-Петербурге. Название здание получило в честь трех архитекторов: Леонтия, Юлия и Альберта Бенуа, которые работали над его проектом. Дом занимает почти целый квартал и выходит фасадами на три улицы,

Здание было построено для «Первого российского страхового общества» в 1911–1914 годах и предназначался для сдачи квартир в аренду. После открытия Троицкого моста этот район стал престижным, и жилье здесь снимали богатые люди. Дом считался элитным: например, аренда квартиры могла стоить до 400 рублей в месяц, тогда как зарплата швейцара составляла 40 рублей, а кухарки — 5–8 рублей.

После революции в доме появились коммунальные квартиры, а в обычные заселяли партийных работников. Сегодня в здании есть и коммунальные квартиры, и роскошные много-комнатные апартаменты. У дома три адреса: Каменноостровский проспект, 26-28; Кронверкская улица, 29 и Большая Пушкарская улица, 37. Ближайшее метро — «Петроградская».

Оба дома — это яркий пример элитного жилья начала XX века. Именно там есть особая атмосфера того необычного и интересного Петербурга, который переносит в прошлое. Тут интересно прогуляться как в одиночестве, так и в компании гида, который расскажет много интересных историй.