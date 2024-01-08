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От этих дезодорантов будут проблемы: обязательно загляните в состав

От этих дезодорантов будут проблемы: обязательно загляните в состав
Какие дезодоранты могут навредить организму

Могут нанести удар по здоровью.

Косметические средства могут влиять на организм не в меньшей степени, чем продукты питания. Регулярное использования дезодорантов гарантированно приведет к проблемам, особенно при наличии в составе одного коварного компонента. Его стоит бояться как огня.

В беседе с порталом «Городовой» врач-эндокринолог Римма Мойсенко посоветовала никогда не покупать антиперсперанты, в которых содержится алюминий. Они представляют особую опасность для здоровья. Также не стоит злоупотреблять средствами, которые дают эффект сухой подмышки и вызывают закупорку. Это чревато нарушением лимфатического оттока, застоем на уровне клетки.

«Неприятного запаха не будет, если пить достаточное количество воды и соблюдать элементарные правила гигиены.

Можно использовать биологически чистые дезодоранты, натуральные, и только в том случае, если есть острая необходимость. Например, вы идете на вечеринку, планируется выступление, и хочется избавиться от синдрома мокрых подмышек», — поделилась эксперт.

Источник фото: gpointstudio/freepik

Общество Эксклюзив Красота Здоровье Советы эксперта
8 января 2024 11:15
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