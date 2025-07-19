От галош до граффити: как «Красный треугольник» стал легендой и что с ним будет дальше

Завод «Красный треугольник» — это одна из самых ярких страниц промышленной истории Петербурга и всей России.
Если пройти сегодня по Обводному каналу, где он находится, можно увидеть полуразрушенные корпуса, покрытые граффити, — тени былого могущества.
Но когда-то этот завод был настоящей империей резинового производства, которая изменила жизнь города и страны.
От американских идей до петербургского завода
Все началось в 1860 году, когда американский предприниматель Фердинанд Краузкопф вместе с русскими купцами открыл в Петербурге «Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры».
Он привез из Америки идею и оборудование для производства резиновых изделий — прежде всего галош, которые были просто необходимы из-за плохих потребностей в дорогах и слякоти.
В то время это была окраина Петербурга, но уже через год завод окупил все вложения, а за первые 50 лет было выпущено около 280 миллионов пар галош.
Помимо обуви здесь делали непромокаемую одежду, резиновые подушки, матрасы, сиденья для экипажей и даже детали для телеграфа.
Гигантское резиновое производство и символ качества
Интересно, что до революции на руководящих постах заводах почти всегда были немцы — специалисты из Германии, Англии и США, обучавшие русских рабочих.
Логотипом завода стал резиновый треугольник с аббревиатурой ТРАРМ внутри, который появился еще в 1888 году и дал название предприятию в советское время — «Красный треугольник» (слово «красный» добавили после революции).
В начале XX века завод активно развивался и даже стал поставщиком Императорского двора.
Во время Первой мировой войны объединение резиной армии для автотранспорта и авиации принесло немалую прибыль.
Но после революции 1917 года завод национализировали, и он получил свое знаменитое имя. В советские годы «Красный треугольник» стал одним из ведущих производителей.
Завод в период войны и революции
Во время блокады Ленинграда завод сильно пострадал: многие корпуса были разрушены бомбардировками, а производство почти остановилось из-за отключения электроэнергии.
В 1960-м завод уже работал в полную силу, получив орден Ленина за заслуги перед страной, пишет Вечерний Питер.
К сожалению, с началом 1990-х годов «Красный треугольник» начал приходить в упадок. Из-за экономических затрат, неправильного управления и банкротств.
Производство постепенно сокращалось, большая территория завода превратилась в заброшенное пространство с остатками старых зданий и граффити на стенах.
В последнее время бывший завод пытаются превратить в культурный кластер.
Для реставрации нужны инвестиции и огромные вложения. Кроме того, рядом хотят создать парк у Обводного канала, чтобы получилось большое место для прогулок горожан.