От галош до граффити: как «Красный треугольник» стал легендой и что с ним будет дальше

Завод давно заброшен, поэтому там хотят создать новое арт-пространство.

Завод «Красный треугольник» — это одна из самых ярких страниц промышленной истории Петербурга и всей России.

Если пройти сегодня по Обводному каналу, где он находится, можно увидеть полуразрушенные корпуса, покрытые граффити, — тени былого могущества.

Но когда-то этот завод был настоящей империей резинового производства, которая изменила жизнь города и страны.

От американских идей до петербургского завода

Все началось в 1860 году, когда американский предприниматель Фердинанд Краузкопф вместе с русскими купцами открыл в Петербурге «Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры».

Он привез из Америки идею и оборудование для производства резиновых изделий — прежде всего галош, которые были просто необходимы из-за плохих потребностей в дорогах и слякоти.

В то время это была окраина Петербурга, но уже через год завод окупил все вложения, а за первые 50 лет было выпущено около 280 миллионов пар галош.

Помимо обуви здесь делали непромокаемую одежду, резиновые подушки, матрасы, сиденья для экипажей и даже детали для телеграфа.

Гигантское резиновое производство и символ качества

Интересно, что до революции на руководящих постах заводах почти всегда были немцы — специалисты из Германии, Англии и США, обучавшие русских рабочих.

Логотипом завода стал резиновый треугольник с аббревиатурой ТРАРМ внутри, который появился еще в 1888 году и дал название предприятию в советское время — «Красный треугольник» (слово «красный» добавили после революции).

В начале XX века завод активно развивался и даже стал поставщиком Императорского двора.

Во время Первой мировой войны объединение резиной армии для автотранспорта и авиации принесло немалую прибыль.

Но после революции 1917 года завод национализировали, и он получил свое знаменитое имя. В советские годы «Красный треугольник» стал одним из ведущих производителей.

Завод в период войны и революции

Во время блокады Ленинграда завод сильно пострадал: многие корпуса были разрушены бомбардировками, а производство почти остановилось из-за отключения электроэнергии.

В 1960-м завод уже работал в полную силу, получив орден Ленина за заслуги перед страной, пишет Вечерний Питер.

К сожалению, с началом 1990-х годов «Красный треугольник» начал приходить в упадок. Из-за экономических затрат, неправильного управления и банкротств.

Производство постепенно сокращалось, большая территория завода превратилась в заброшенное пространство с остатками старых зданий и граффити на стенах.

В последнее время бывший завод пытаются превратить в культурный кластер.

Для реставрации нужны инвестиции и огромные вложения. Кроме того, рядом хотят создать парк у Обводного канала, чтобы получилось большое место для прогулок горожан.