Ленинградская область обрела столицу: вот какую и вот почему

Город Гатчина официально стала столицей Ленинградской области в апреле 2023 года. Это событие — не просто смена названия на административных картах, а продуманный стратегический шаг.

Почему был выбран именно этот город, чем он привлек внимание властей?

Транспортная доступность — главный плюс

Одной из главных причин выбора Гатчины — стала ее удобная транспортная инфраструктура. Вокруг города построили объезд, благодаря которому транзитный транспорт больше не загружает центр.

Теперь Гатчина отлично связана с городами области и с Санкт-Петербургом. Это дает огромный плюс для бизнеса и жителей: быстрее доставка товаров, проще добираться до работы и обратно.

Закрепление статуса по закону

Гатчина уже давно была местом размещения органов власти Ленобласти, но лишь в 2023 году ее статус стал официальным, закрепленным и в Конституции РФ, и в федеральном законодательстве.

Это значит, что власть в регионе теперь сосредоточена именно здесь, а город получает больше внимания и ресурсов на развитие, сообщает правительство Ленобласти.

История названия и города

Название Гатчина связано с древними временами. Первое упоминание города датируется 1499 годом, когда он назывался Хотчино, пишет ru.ruwiki.ru.

Есть разные версии, откуда пошло это название: одна говорит о славянском имени «Хот», другая — о финском слове «хатша», что означает участок леса, выжженный под пашню.

Так или иначе, с годами маленькое село разрослось и превратилось в город с богатой историей и культурой.

Память о великих временах

Гатчина — это не только современный транспорт и административный центр. Здесь есть удивительный дворцово-парковый ансамбль, включенный в список наследия ЮНЕСКО, и знаменитый Приоратский замок.

Город был резиденцией императоров, а также важным военным пунктом. Именно здесь начала свою историю российская военная авиация.

Почему не другие города?

До 2023 года Ленинградская область не имела постоянной столицы. Ранее статус административного центра временно присваивался разным городам.

Например, Всеволожск в 2021-м, Сосновый Бор в 2022-м. Но они не могли обеспечить того уровня транспортной доступности и инфраструктуры, который необходим для эффективного управления регионом.

Гатчина же идеально подошла по всем параметрам, пишет telegra.ph.