От клещей в саду - самое то: 1 растение на грядках защитит от кровососов на весь сезон
От клещей в саду - самое то: 1 растение на грядках защитит от кровососов на весь сезон

Опубликовано: 1 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Что посадить на участке для защиты от клещей 

Клещи - настоящая головная боль для каждого дачника. Они опасны не только для человека, но и для домашних питомцев. Конечно, можно использовать "химию", но многие садоводы, особенно те, кто ценит безопасность и заботится о здоровье, предпочитают более щадящие методы. Тут на помощь приходит сама природа, пишет автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Некоторые растения обладаю удивительной способностью отпугивать клещей, становясь при этом не только надежной защитой, но и настоящим украшением участка.

Лимская фасоль.

Это не просто красивое и неприхотливое растение. Она — настоящий страж сада, эффективно отгоняющий клещей, мошек и комаров. Посадите ее у входа в теплицу, рядом с верандой или прямо среди грядок. Ее аромат и особые летучие вещества создают неблагоприятную атмосферу для кровососов. Приятный бонус — сама фасоль является ценным источником белка и прекрасно дополнит ваши супы и салаты.

Как максимально эффективно использовать природные репелленты?

1. Высаживайте растения-отпугиватели по периметру грядок, вдоль садовых дорожек и вблизи зон отдыха. Так вы создадите естественный барьер для вредителей.

2. Готовьте настои и отвары из этих трав и опрыскивайте ими свои посадки. Это усилит защитный эффект.

3. Если вы собираетесь в лес или предстоит долгая работа в саду, разведите несколько капель эфирного масла таких растений в воде и нанесите на открытые участки кожи. Это поможет отпугнуть клещей и других насекомых.

Личный опыт дачника

"От клещей отлично помогают особые растения. Высаживаю на участке фасоль, бархатцы, гвоздику. Это создает дополнительный барьер от кровососов. При необходимости готовлю ароматный отвар из них. "Химию" не использую", - поделился опытом Алексей из Калуги.

Ранее портал "Городовой" рассказал про эффективный способ защиты от клещей в саду.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
