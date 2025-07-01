Царская семья их обожала, а Набоков называл «крикливой безвкусицей»: о каких шедеврах искусства идет речь

Ювелира критиковали за его изделия, несмотря на то, что они были настоящими произведениями искусства.

Словосочетание «яйца Фаберже» тут же формирует в сознании представление невероятно красивых ювелирных изделий из золота и драгоценных камней.

За этим именем скрывается не просто известный бренд, а целая история, которая связана с российской императорской семьей, а также не обделена критикой.

Как все началось

В 1885 году император Александр III решил сделать своей жене Марии Федоровне необычный подарок на Пасху.

Вдохновившись старинной датской традицией, где в XVIII веке изготавливали украшенные яйца с сюрпризом внутри, он заказал ювелиру Карлу Фаберже изготовить нечто особенное.

Так появилось первое яйцо Фаберже — белое, покрытое эмалью, с миниатюрной золотой курочкой внутри, а в курочке — маленькая корона с бриллиантами и рубиновым кулоном.

Этот подарок так поразил императрицу, что Александр III решил сделать такие яйца ежегодной традицией.

Традиция, которая стала символом эпохи

После смерти Александра III его сын Николай II продолжил эту традицию, но теперь заказывал сразу два яйца — одно для своей жены Александры Федоровны, другое — для своей матери Марии Федоровны.

Каждое яйцо было уникальным произведением искусства, тщательно продуманным и выполненным с невероятной точностью и мастерством.

Например, в 1898 году Мария Федоровна получила яйцо «Пеликан», украшенное золотом в стиле ампир и эмалевым пеликаном сверху, а внутри — миниатюры учреждений, которые она основала.

Супруга Николая II получила яйцо «Ландыши» с жемчужными цветами и портретами членов семьи внутри.

Не только яйца

Хотя яйца Фаберже стали настоящей легендой, ювелирный дом создавал и множество других изделий — колье, портсигары, фоторамки и многое другое. Некоторые из этих вещей стоили даже дороже, чем самые дорогие яйца, передает сайт Трипстер.

Карл Фаберже был не только талантливым мастером, но и успешным предпринимателем, сумевшим превратить семейное дело в престижную фирму, официально поставлявшую изделия для императорского двора.

Критика

Несмотря на восхищение, яйца Фаберже не избежали критики. Некоторые современники и потомки считали их слишком помпезными и неоригинальными.

Известный писатель Владимир Набоков называл их «крикливой безвкусицей». Кроме того, форма яйца, хоть и стала символом, сама по себе была не нова — пасхальные яйца с сюрпризами существовали в Европе задолго до Фаберже.

Конец эпохи

С падением Российской империи в 1917 году ювелирный дом Фаберже прекратил свое существование, а Карл Фаберже умер в изгнании во Франции в 1920 году.

Тем не менее яйца Фаберже остались символом роскоши, мастерства и уникальной эпохи в истории России. Сегодня они — предмет охоты коллекционеров и музейных экспозиций по всему миру.

Сегодня эти знаменитые пасхальные яйца, исполненные по заказу российских императоров, и другие драгоценности выставляются в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга.