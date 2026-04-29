От ночных -1 до солнечного мая: Петербург ловит «хвост» уходящего циклона

1 мая днем ожидается +12…+14 градусов.

Среда в Петербурге, 29 апреля, обещает быть спокойной. В город пришел барический гребень — это такая зона высокого давления, которая буквально «разгоняет» тучи,

Дождей в Петербурге не будет, а сквозь облака начнет проглядывать солнце, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В самом городе воздух прогреется до +6…+8 °C. В Ленобласти ситуация чуть сложнее: на западе так же сухо, а вот на востоке еще может немного покапать — там задерживается хвост уходящего циклона.

Температура по региону будет скакать от +4 до +9 °C. Ветер северо-западный, не сильный, но освежающий.

Что важно знать про давление

Атмосферное давление сейчас заметно выше нормы — 766 мм рт. ст. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию. Зато именно благодаря такому высокому давлению небо остается чистым, а зонтики можно оставить дома.

Прогноз на четверг

30 апреля станет еще чуть теплее. Днем ждем приятные +8…+10 °C. Но не спешите убирать теплые одеяла: ночь на четверг будет холодной.

Температура опустится почти до нуля, а в некоторых районах области возможны небольшие заморозки до -1 °C. Осадков по-прежнему не обещают.

Главный вопрос: что на майские?

После недавнего снега петербуржцы с опаской ждут праздников. Но новости хорошие. Предварительные прогнозы обещают, что на первые майские выходные в город придет настоящее весеннее тепло и солнце.