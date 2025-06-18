От пауков до египтян: где найти самые необычные дома петербургского модерна

Если вы думаете, что Петербург — это только классика и строгие дворцы, то это не так. В начале XX века здесь расцвел особый архитектурный стиль — модерн.

Это был настоящий взрыв свежести и фантазии в облике города. Рассказываем, где найти эту красоту в обилие достопримечательностей Северной столицы.

Петербургский модерн

В Петербурге модерн получил свою особую «северную» версию — он сочетал плавные линии и растительные орнаменты с классической строгостью.

Кстати, модерн в Петербурге часто называют «салонным» — его строили для богатых купцов и интеллигентов, поэтому дома получались не только красивыми, но и удобными.

Главные герои петербургского модерна

Доходный дом компании Экке на Каменноостровском проспекте — настоящий праздник для глаз: фасады украшены металлическими паутинами с пауками, подсолнухами, сказочными рыбами и лесными зверями.

Все будто оживает, а окна разной формы и размера создают ощущение игры света и тени.

Другой шедевр — доходный дом Лумберга в Перекупном переулке. Его фасад похож на мозаичное полотно с разнообразными окнами и чугунными цветами и листьями.

Внутри сохранились старинные двери и гипсовые атланты, а в разные времена здесь жили известные петербуржцы. Дом пережил коммуналки и даже автомотоклуб.

Не менее интересна библиотека Института экспериментальной медицины на улице Академика Павлова. Здесь фасад украшен керамическими мифическими существами — сиринами, единорогами, грифонами и орлами.

А вот доходный дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина поражает мозаиками с индустриальными и природными мотивами. Это словно кусочек Барселоны в Северной столице.

Самый необычный — доходный дом Нежинской на Захарьевскаой улице. Здесь встретят египетские статуи бога Ра и кариатиды с головами богини Хатхор.

Почему стоит обратить внимание на петербургский модерн?

Во-первых, эти дома — настоящие произведения искусства, которые рассказывают о времени перемен и надежд начала XX века.

Во-вторых, они показывают, как архитекторы умели сочетать красоту с комфортом и практичностью.

В-третьих, многие детали модерна скрыты от глаз прохожих — например, кованые решетки, мозаики и скульптуры, которые можно открыть, только если знать, куда смотреть.

Так что Петербург — это не только Эрмитаж и Невский проспект, но и удивительный мир модерна, где каждый дом — маленькая сказка из камня и металла, сообщает Big.City.Art.

Прогуляйтесь по улицам, посмотрите наверх и вокруг — и вы обязательно найдете что-то, что заставит вас улыбнуться и удивиться одновременно.