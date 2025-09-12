Секреты репы: почему в XIX веке женщины плевали, чтобы спасти урожай и не умереть с голоду

Русские люди не хотели отказываться от привычной репы и считали картофель ядовитыми клубнями.

Когда мы говорим о русской кухне, то сразу представляем щи, картошку и блины. Хотя до середины XVIII века крестьяне и не подозревали о существовании картофеля.

Тогда главным овощем была репа, и без нее не обходилась почти ни одна крестьянская семья.

Корнеплод, который кормил Русь

Репа — одна из древнейших культур в России. Ее упоминали еще в берестяных грамотах.

Почему ее так ценили? Репа устойчива к морозам и неприхотлива, она растет даже на бедных почвах средней полосы нашей страны.

Когда другие овощи и злаки гибли из-за плохой погоды, репа часто спасала людей от голода — ее можно было вырастить быстро и много, сообщает История.рф.

В хранении она тоже идеальна и лежит до самой весны. Из репы варили супы, каши, делали квас, начиняли пироги, фаршировали птицу. Она была доступна всем, от крестьян до царских особ.

Ее до сих пор используют в народной медицине — от кашля, зубной боли и даже для суставов. Так что это был настоящий кладезь пользы и вкуса.

Почему «плевались» семенами репы?

Удивительно, но репу сеяли необычным способом — посевным материалом служили крохотные семена, которые приходилось выплевывать в буквальном смысле.

Семян в одном грамме могло быть до 600 штук. Было важно посеять их ровно и аккуратно, чтобы не потерять ни одного.

Поэтому женщин, которые набирали семена в рот и плевали на грядки с точностью и аккуратностью, называли «плевальщицами».

Эти девушки были очень востребованы и ценились, им часто платили долей урожая. Репу считали «женским» растением, поэтому эту работу выполняли именно женщины.

Как картофель победил репу

С появлением картофеля ситуация начала меняться, хотя и не сразу. Власти пытались насильно внедрить новую культуру, но крестьяне сопротивлялись.

Картофель — более трудоемкая культура: клубни сажали по одному в ямки, в отличие от репы, где семена просто разбрасывали.

Кроме того, людям нередко попадались зеленые и ядовитые клубни — случались отравления. Картофель называли «чертовым яблоком» и боялись его как чего-то чужого, пишет finance.mail.ru.

К тому же традиции и привычки брали свое — «как жили деды, так и мы будем» — главное правило.

Картофельные бунты и народное недовольство

В XIX веке при Николае I попытки заставить крестьян сажать картофель привели к восстаниям. Их даже называли «картофельными бунтами».

Крестьяне разоряли поля, отказывались от посадочного материала и порой даже шли на столкновения с чиновниками и войсками.

После подавления бунтов сопротивление не прекратилось. Картофель сажали формально, а настоящие посевы оставались за репой, пишет Родина.

Профессия плевальщицы ушла в прошлое

Со временем картофель стал главным овощем, и репа пошла на второй план. А вместе с изменениями в сельском хозяйстве исчезла и профессия плевальщиц — оригинальный способ посева потерял смысл.

Сегодня трудно представить, что наших предков кормила в основном репа, а картофель на Руси приходилось сажать «из-под палки».

Эта история показывает, насколько сильно традиции и привычки влияют на жизнь, даже когда новые полезные вещи стараются внедрить сверху.