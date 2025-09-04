Городовой / Город / «Подорожник» и карты не работают: в петербургском метро бесплатно провозят пассажиров
«Подорожник» и карты не работают: в петербургском метро бесплатно провозят пассажиров

Опубликовано: 4 сентября 2025 16:03
метро Петербург
globallookpress/Maksim Konstantinov

В метрополитене Санкт-Петербурга произошел масштабный технический сбой, затронувший все станции и сделавший невозможной оплату проезда привычными способами.

4 сентября на станциях петербургского метро начались проблемы с оплатой проезда. Турникеты не принимали ни банковские карты, ни “Подорожник”, ни “Карту петербуржца”.

“Мало того что заход в метро занял очень много времени времени, так и пришлось заплатить полную сумму за жетон!” — говорят пассажиры.

Как пишет 78.ru, на некоторых станциях, например, у метро «Девяткино», скопились большие очереди.

Технический сбой

“Причиной стал технический сбой”, — сообщают источники.

На станциях «Рыбацкое», «Девяткино», «Проспект Ветеранов» и «Дыбенко» отказала система оплаты банковскими картами.

Бесплатный проход

На нескольких станциях, где ситуация была критической, пассажиров пропускали бесплатно.

Автор:
Ксения Пронина
