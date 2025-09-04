«Подорожник» и карты не работают: в петербургском метро бесплатно провозят пассажиров

4 сентября на станциях петербургского метро начались проблемы с оплатой проезда. Турникеты не принимали ни банковские карты, ни “Подорожник”, ни “Карту петербуржца”.
“Мало того что заход в метро занял очень много времени времени, так и пришлось заплатить полную сумму за жетон!” — говорят пассажиры.
Как пишет 78.ru, на некоторых станциях, например, у метро «Девяткино», скопились большие очереди.
Технический сбой
“Причиной стал технический сбой”, — сообщают источники.
На станциях «Рыбацкое», «Девяткино», «Проспект Ветеранов» и «Дыбенко» отказала система оплаты банковскими картами.
Бесплатный проход
На нескольких станциях, где ситуация была критической, пассажиров пропускали бесплатно.