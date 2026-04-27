От снежных заносов до +15: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется весна

Потепление не за горами.

Последние дни апреля выдались, мягко говоря, неуютными. Виной всему мощный циклон, который завис над северо-западом. Но есть хорошие новости: главный синоптик города Александр Колесов пообещал, что мерзнуть осталось совсем недолго.

Куда уходит циклон?

Сейчас центр непогоды кружит в районе Вологды. Там он задержится еще на пару дней. Но уже 29 апреля вихрь двинется дальше на северо-восток — в сторону Коми.

Это значит, что давление начнет расти, а небо — проясняться.

В городе — солнце, в области — зима

В самом Петербурге тучи уже понемногу разлетаются. Сегодня и завтра в городе может выглянуть солнце, которое прогреет воздух до +5…+8 градусов.

А вот жителям востока Ленинградской области (Тихвин, Бокситогорск) пока не позавидуешь. Там в ближайшие двое суток ожидается сильный снег. Температура там будет болтаться в районе нуля, а по ночам — уходить в небольшой минус.

Осторожнее на дорогах

Главная проблема сейчас — ветер и гололедица. Порывы северо-западного ветра всё еще достигают 10–15 м/с, что по ощущениям делает погоду гораздо холоднее, чем на градуснике.

Важный момент для водителей: многие уже успели «переобуться» в летнюю резину. Если вы собираетесь ехать в сторону Вологодской области, будьте предельно аккуратны. На дорогах на востоке региона сейчас очень скользко и настоящая зимняя каша.

Когда ждать потепление?

Переломный момент наступит во второй половине этой недели. Ветер наконец-то утихнет, а осадки прекратятся совсем. Столбик термометра уверенно доползет до отметки +10 градусов.

"В Санкт-Петербурге, так как будет показываться солнце, температура воздуха повысится до +5….+8 гр. Общее улучшение погоды начинается во второй половине недели. Осадки прекращаются, ветер ослабевает, а температура воздуха уже достигнет +10 гр", - отметил синоптик.

Подарок к 1 мая

Самый приятный прогноз синоптики приберегли на праздники. С 1 мая в Петербург и область придет долгожданное тепло.

Воздух прогреется до +15 градусов.

В отдельных районах может быть даже теплее.

Солнца станет значительно больше.

Так что убирать пуховики в дальний шкаф можно будет уже через пару-тройку дней. Май встретит нас настоящей весенней погодой!