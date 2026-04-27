Немецкий картофельный салат - не только вкусный, но и сытный: как в лучших заведениях Баварии
Немецкий картофельный салат - не только вкусный, но и сытный: как в лучших заведениях Баварии

Опубликовано: 27 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Немецкий картофельный салат - не только вкусный, но и сытный: как в лучших заведениях Баварии
Немецкий картофельный салат - не только вкусный, но и сытный: как в лучших заведениях Баварии
Как приготовить салат из сервелата, картофеля и огурцов

Салат должен быть не только вкусным, но и сытным. Портал "Городовой" советует обратить внимание на рецепт немецкого картофельного салата. Он состоит из знакомых ингредиентов, которые можно найти в любом магазине

Ингредиенты:

  • картофель - 4 штуки;
  • маринованные огурцы - 150 г;
  • сервелат - 150 г;
  • репчатый лук - 1 штука;
  • подсолнечное масло - 5 столовых ложек;
  • лимонный сок - по вкусу;
  • зелень - по вкусу;
  • зернистая горчица - 2 столовые ложки;
  • соль - по вкусу.

Приготовление:

Вымыть картофель, отварить его в подсоленной воде до готовности. Дать остыть, почистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Лук репчатый мелко нашинковать, выложить к картошке.

Маринованные огурцы измельчить, сервелат нарезать тонкой соломкой. В другой емкости сделать заправку. Смешать масло, лимонный сок, зернистую горчицу и измельченную зелень. Добавить соль по вкусу, после чего переложить в салат.

Тщательно перемешать салат, отправить его в холодильник на 1-2 часа. Только после этого можно подавать блюдо к столу.

Личный опыт:

"Репчатый лук имеет резкий вкус, поэтому лучше заменить его красным. При необходимости лук можно на некоторое время замариновать в уксусе, тогда салат станет еще лучше".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить салат из крабовых палочек и помидоров.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
