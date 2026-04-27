Немецкий картофельный салат - не только вкусный, но и сытный: как в лучших заведениях Баварии

Салат должен быть не только вкусным, но и сытным. Портал "Городовой" советует обратить внимание на рецепт немецкого картофельного салата. Он состоит из знакомых ингредиентов, которые можно найти в любом магазине
Ингредиенты:
- картофель - 4 штуки;
- маринованные огурцы - 150 г;
- сервелат - 150 г;
- репчатый лук - 1 штука;
- подсолнечное масло - 5 столовых ложек;
- лимонный сок - по вкусу;
- зелень - по вкусу;
- зернистая горчица - 2 столовые ложки;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Вымыть картофель, отварить его в подсоленной воде до готовности. Дать остыть, почистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Лук репчатый мелко нашинковать, выложить к картошке.
Маринованные огурцы измельчить, сервелат нарезать тонкой соломкой. В другой емкости сделать заправку. Смешать масло, лимонный сок, зернистую горчицу и измельченную зелень. Добавить соль по вкусу, после чего переложить в салат.
Тщательно перемешать салат, отправить его в холодильник на 1-2 часа. Только после этого можно подавать блюдо к столу.
Личный опыт:
"Репчатый лук имеет резкий вкус, поэтому лучше заменить его красным. При необходимости лук можно на некоторое время замариновать в уксусе, тогда салат станет еще лучше".
