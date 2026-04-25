Городовой / Полезное / Салат с крабовыми палочками и помидорами: готовится всего за 10 минут - без утомительной варки ингредиентов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат с крабовыми палочками и помидорами: готовится всего за 10 минут - без утомительной варки ингредиентов

Опубликовано: 25 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как сделать салат из крабовых палочек и томатов за 10 минут

Особой популярностью у хозяек пользуются те рецепты салатов, на которые не приходится тратить много времени. Длительная варка ингредиентов, нарезка сильно выматывает, но есть и простые блюда. Портал "Городовой" советует приготовить салат "Искушение", на который уйдет не больше 10 минут.

Ингредиенты:

  • помидоры - 3 штуки;
  • крабовые палочки - 300 г;
  • сыр твердый - 200 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • соль и майонез - по вкусу.

Приготовление:

Томаты вымыть, после чего нарезать средними кусочками. Лучше всего подбирать качественные плоды без "пластмассового" привкуса. Этот ингредиент является самым важным, поэтому нельзя на нем экономить.

Крабовые палочки очистить от пленки, мелко порезать. Сыр и чеснок натереть на терке, переложить к остальным ингредиентам. Добавить соль и майонез по вкусу. При желании майонез можно заменить греческим йогуртом или сметаной.

Перед подачей салат следует немного охладить.

Отзывы хозяек:

"Готовлю такой салат не за 10, а за 5 минут. Очень выручает в те дни, когда нет сил и желания готовить. Рецептуру не меняю. Этот вариант стал для меня идеальным".

"Попробуйте добавить в салат кукурузу. С ней блюдо приобретает особенно интересный вкус. Кукуруза прекрасно сочетается с помидорами, сыром и крабовыми палочками".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить сырные лепешки с ветчиной.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью