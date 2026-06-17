От вирусного мема до реальной уборки: власти Петербурга «влюбились» в несуществующих роботов-пухососов

Недавно соцсети взорвали ролики с необычными роботами — «пухососами». На кадрах милые футуристичные машины бодро пылесосят улицы Москвы, избавляя их от тополиного пуха.
Выглядят они как пришельцы из добрых мультфильмов.
Правда, есть один нюанс: этих роботов не существует. Их придумала и «оживила» нейросеть. Но видео оказались настолько реалистичными и актуальными, что их начали обсуждать даже в правительственных кабинетах.
Петербург ставит «лайк»
В Мариинском дворце Петербурга на брифинге тоже оценили эти ролики. Спикер ЗакСа Александр Бельский признался: идея ему понравилась.
Несмотря на то, что видео — плод воображения ИИ, сама концепция очень здравая. Это помогло бы тем людям, кто страдает от аллергии, ведь тополиный пух есть и в Москве, и в Петербурге,передает слова Бельского "Петербургский дневник".
Депутат Андрей Малков добавил, что видео мгновенно разлетелось среди молодежи. По его мнению, это именно тот «цифровой прорыв», который понятен и приятен каждому. Это красиво, современно и, главное, решает реальную проблему.
Когда ждать «пухососы» на улицах?
Пока что «пухососы» остаются лишь красивой графикой. Чтобы запустить их в реальную жизнь, нужно решить два вопроса:
- Эффективность. Сможет ли реальный робот работать так же быстро и чисто, как в кино?
- Цена. Будет ли это дешевле, чем обычная поливальная машина или дворник с метлой?
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге началась реставрация Конюшенного ведомства.