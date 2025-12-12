Городовой / Учеба / От Вольтера до Радищева: парадокс Просвещения Екатерины II
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

От Вольтера до Радищева: парадокс Просвещения Екатерины II

Опубликовано: 12 декабря 2025 12:47
От Вольтера до Радищева: парадокс Просвещения Екатерины II
От Вольтера до Радищева: парадокс Просвещения Екатерины II
Городовой ру

Политика Екатерины II в сфере просвещения после 1789 года прошла драматическую эволюцию от поощрения к жёсткому контролю.

В первую половину своего правления (1760-е — начало 1780-х) императрица, увлечённая идеями французских философов, выступала как щедрая покровительница наук и искусств. Она переписывалась с энциклопедистами, покупала их библиотеки, приглашала в Россию, финансировала издания и поощряла дискуссии.

В это время в Петербурге могли относительно свободно обсуждаться вопросы отмены крепостного права, критиковаться взяточничество чиновников, высмеиваться невежество дворян.

Однако Великая французская революция 1789 года стала холодным душем.

Казнь Людовика XVI и якобинский террор показали Екатерине, куда на практике могут завести философские теории о свободе и равенстве. Просвещение из инструмента легитимации власти превратилось в её прямую угрозу. Реакция была быстрой и суровой:

  • 1790 год: Арест, смертный приговор (заменённый ссылкой в Сибирь) А.Н. Радищеву за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
  • 1792 год: Заключение в Шлиссельбургскую крепость издателя и масона Н.И. Новикова.
  • 1794 год: Высылка из России А.Н. Радищева (после смерти Екатерины его вернёт Павел I).
  • Введение жёсткой цензуры, запрет ввоза иностранных книг, роспуск масонских лож.

Петербург из относительно открытого интеллектуального поля превратился в пространство подозрительности и страха.

Просвещение было поставлено под строгий государственный надзор, а его радикальное крыло разгромлено. Это противоречие между просветительскими идеалами и охранительной практикой стало роковой чертой русской общественной мысли на долгие десятилетия.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью