От Вольтера до Радищева: парадокс Просвещения Екатерины II

В первую половину своего правления (1760-е — начало 1780-х) императрица, увлечённая идеями французских философов, выступала как щедрая покровительница наук и искусств. Она переписывалась с энциклопедистами, покупала их библиотеки, приглашала в Россию, финансировала издания и поощряла дискуссии.
В это время в Петербурге могли относительно свободно обсуждаться вопросы отмены крепостного права, критиковаться взяточничество чиновников, высмеиваться невежество дворян.
Однако Великая французская революция 1789 года стала холодным душем.
Казнь Людовика XVI и якобинский террор показали Екатерине, куда на практике могут завести философские теории о свободе и равенстве. Просвещение из инструмента легитимации власти превратилось в её прямую угрозу. Реакция была быстрой и суровой:
- 1790 год: Арест, смертный приговор (заменённый ссылкой в Сибирь) А.Н. Радищеву за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
- 1792 год: Заключение в Шлиссельбургскую крепость издателя и масона Н.И. Новикова.
- 1794 год: Высылка из России А.Н. Радищева (после смерти Екатерины его вернёт Павел I).
- Введение жёсткой цензуры, запрет ввоза иностранных книг, роспуск масонских лож.
Петербург из относительно открытого интеллектуального поля превратился в пространство подозрительности и страха.
Просвещение было поставлено под строгий государственный надзор, а его радикальное крыло разгромлено. Это противоречие между просветительскими идеалами и охранительной практикой стало роковой чертой русской общественной мысли на долгие десятилетия.