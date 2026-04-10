От заморозков -8 °C ночью до +15 °C днем: прогноз на выходные в Петербурге

В Санкт-Петербурге после холодной погоды наступило потепление и сухость благодаря антициклону. Утром 10 апреля воздух прогрелся до +4,5 °C, а в выходные днем температура поднимется до +15 °C.
Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов отметил в своем телеграм-канале, что ветер стих, и воздух стал заметно теплее.
10 апреля утром в городе зафиксировали +4,5 °C, в отличие от прошлых дней, когда такая температура держалась почти весь день.
Синоптик прогнозирует сухую солнечную погоду от антициклона. По ночам в области столбик может опуститься до -8 °C, но солнце быстро прогревает воздух, и к утру заморозки сходят.
Колесов уточнил: в субботу ожидается +12 °C, а с воскресенья — до +15 °C.