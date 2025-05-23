Отбивается в тайге от медведей, работает не разгибаясь: секрет долголетия Агафьи Лыковой

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой в 2025 году исполнилось 81 год, но внешне она почти не изменилась за последние десятилетия. Те, кто видел её лично, говорят, что она как будто застыла во времени — не стареет, а порой даже выглядит моложе. Объяснение феномена дают и сама Агафья, и специалисты.
Уединение, молитва и натуральная жизнь
Агафья — старообрядка, живущая вдали от цивилизации в лесах Хакасии. Её день начинается с молитвы и заканчивается ею же, и каждый шаг сопровождается духовными практиками.
С раннего детства она живёт по канонам, отвергающим удобства современного мира. Как говорит сама Агафья, душа и тело сохраняются только в труде, молитве и уединении с природой. Это и есть её «рецепт».
Натуральное питание и постоянное движение
Основу рациона составляют ягоды, грибы, злаки, корнеплоды, рыба и мясо, добытое самой. Огород, козы, ручная прядка и ткацкий станок — всё это требует физической силы.
Она не ест при людях, не пьёт даже чай в компании, не использует покупную еду и не любит подарки из города. Её быт построен на натуральности и минимализме.
Это помогает сохранять здоровье и силы: недавно стало известно, что отшельнице порой приходится отбиваться от волков и медведей.
Медицинский взгляд: секрет — в экологии и отсутствии стресса
Врач-эндокринолог Ольга Цимбалова считает, что Агафью «сохраняет» сочетание сразу нескольких факторов: регулярная физическая нагрузка, натуральные продукты, отсутствие вирусной нагрузки и хронического стресса, отмечает АиФ.
Микробиота кишечника и кожи остаётся естественной, поскольку отшельница не пользуется мылом и шампунями. Всё это создаёт уникальную экосистему организма, практически не подверженного привычным болезням.
Жить в лесу ей жизненно важно
По словам специалистов, Агафье противопоказано жить рядом с другими людьми — иммунитет, не встречавшийся с вирусами десятилетиями, может не справиться. Так уже случалось: в 1980-х, после первого визита геологов, от инфекций умерли почти все члены её семьи. Только сама Агафья выжила.
Может ли такая жизнь быть универсальным рецептом молодости? Вряд ли. Но в её случае — это не только спасение, но и причина, по которой время словно остановилось.