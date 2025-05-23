Отбивается в тайге от медведей, работает не разгибаясь: секрет долголетия Агафьи Лыковой

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой в 2025 году исполнилось 81 год, но внешне она почти не изменилась за последние десятилетия. Те, кто видел её лично, говорят, что она как будто застыла во времени — не стареет, а порой даже выглядит моложе. Объяснение феномена дают и сама Агафья, и специалисты.

Уединение, молитва и натуральная жизнь

Агафья — старообрядка, живущая вдали от цивилизации в лесах Хакасии. Её день начинается с молитвы и заканчивается ею же, и каждый шаг сопровождается духовными практиками.

С раннего детства она живёт по канонам, отвергающим удобства современного мира. Как говорит сама Агафья, душа и тело сохраняются только в труде, молитве и уединении с природой. Это и есть её «рецепт».

Натуральное питание и постоянное движение

Основу рациона составляют ягоды, грибы, злаки, корнеплоды, рыба и мясо, добытое самой. Огород, козы, ручная прядка и ткацкий станок — всё это требует физической силы.

Она не ест при людях, не пьёт даже чай в компании, не использует покупную еду и не любит подарки из города. Её быт построен на натуральности и минимализме.

Это помогает сохранять здоровье и силы: недавно стало известно, что отшельнице порой приходится отбиваться от волков и медведей.

Медицинский взгляд: секрет — в экологии и отсутствии стресса

Врач-эндокринолог Ольга Цимбалова считает, что Агафью «сохраняет» сочетание сразу нескольких факторов: регулярная физическая нагрузка, натуральные продукты, отсутствие вирусной нагрузки и хронического стресса, отмечает АиФ.

Микробиота кишечника и кожи остаётся естественной, поскольку отшельница не пользуется мылом и шампунями. Всё это создаёт уникальную экосистему организма, практически не подверженного привычным болезням.

Жить в лесу ей жизненно важно

По словам специалистов, Агафье противопоказано жить рядом с другими людьми — иммунитет, не встречавшийся с вирусами десятилетиями, может не справиться. Так уже случалось: в 1980-х, после первого визита геологов, от инфекций умерли почти все члены её семьи. Только сама Агафья выжила.

Может ли такая жизнь быть универсальным рецептом молодости? Вряд ли. Но в её случае — это не только спасение, но и причина, по которой время словно остановилось.