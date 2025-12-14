«Отдаешь свои средства, чтобы что?»: что думают петербуржцы о новом соцстраховании для самозанятых

С 1 января для самозанятых граждан открывается возможность оформления социального страхования, что должно обеспечить им выплаты по временной нетрудоспособности.

Страховую сумму можно выбрать из двух уровней — 35 000 или 50 000 рублей, что требует ежемесячных взносов в размере 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Оформить участие в программе можно через приложение «Мой налог».

Однако реакция петербуржцев на это нововведение оказалась неоднозначной, полной скепсиса и практических расчетов.

Финансовый барьер и срок ожидания

Основной вопрос, который волнует потенциальных участников программы, — соотношение затрат и выгоды. Многие видят в этом скорее налог, чем социальную защиту.

“Отдать 15 к в год чтоб на больничном получить 5”, — так резюмирует один из возможных сценариев петербуржец, намекая на то, что доход от пособия может не покрыть годовых взносов.

Более того, право на получение выплат не наступает немедленно.

“Самозанятые смогут получить пособие только после шести месяцев регулярной уплаты страховых взносов”.

Это создает временной лаг, который для многих фрилансеров, работающих “здесь и сейчас”, является критическим.

Проценты выплат и влияние стажа

Система начисления пособия зависит не только от срока уплаты взносов, но и от общего стажа работы в статусе самозанятого. Это добавляет еще один уровень сложности в расчеты.

“Чем больше стаж, тем выше процент выплаты по больничному листу: менее 5 лет — 60% от страховой суммы; 5–8 лет — 80%; более 8 лет — 100%”.

Таким образом, в самом начале карьеры самозанятый получит наименьшую поддержку.

Многие видят в этой схеме простое изъятие средств без очевидной немедленной пользы.

“Ну то есть ты просто отдаёшь в месяц свои средства что бы…А что бы что, кстати?” — резонно спрашивает один из комментаторов.

Появляются и более прагматичные предложения:

“Проще эти деньги себе откладывать в карман и достать когда заболеешь”.

Против нового закона

Скептицизм усиливается на фоне других финансовых реалий. Один из высказываний отражает общее недоверие к государственным инициативам. В контексте заботы о социальном благополучии, звучит призыв:

“Еще бы стаж считали, цены не было бы им”.

Однако среди скептиков есть и те, кто видит в программе потенциальную выгоду, пусть и с долей иронии. Одна из реплик, звучащая как афоризм из сферы услуг, гласит:

“это ж золотая жила. Шеф, я на больн… ой, я ж шеф”.

Это отражает двусмысленность ситуации: для кого-то это шанс застраховаться, для кого-то — лишняя статья расходов.

В целом, введение больничных для самозанятых — шаг к интеграции этой категории граждан в систему социального обеспечения.

Однако финансовые условия и длительный период ожидания права на выплаты пока вызывают у жителей Петербурга больше вопросов, чем уверенности в надежности новой системы страхования.