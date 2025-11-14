Открытки из‑под земли: к 70‑летию петербургское метро подарит их пассажирам

По случаю 70-летия петербургского метро пассажирам будет предложена памятная открытка, сообщает 78.ru. 15 ноября на станции «Адмиралтейская», являющейся самой глубокой среди всех линий, можно будет ее получить.
Количество экземпляров ограничено — забрать карточку смогут только 5 тысяч человек.
К юбилею выпустят также 50 тысяч специальных карт «Подорожник». Начало продаж намечено на утро 15 ноября, приобрести карту можно будет в любой кассе подземки по цене 90 рублей.
Это уже второй вариант из коллекционной серии — первый выпуск, посвящённый электродепо «Автово», появился в продаже 27 октября.
«70 лет назад первый поезд открыл новую эпоху городской мобильности, и сегодня метро остаётся символом надёжности, комфорта и технического совершенства», — заявил директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.
История метрополитена насчитывает 70 лет — первый поезд отправился в путь именно 15 ноября 1955 года из электродепо «Автово». Это событие дало начало развитию одной из самых узнаваемых подземок страны.