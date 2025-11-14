Городовой / Город / Открытки из‑под земли: к 70‑летию петербургское метро подарит их пассажирам
Открытки из‑под земли: к 70‑летию петербургское метро подарит их пассажирам

Опубликовано: 14 ноября 2025 13:03
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Выдача станет доступна на самой глубокой станции метро города.

По случаю 70-летия петербургского метро пассажирам будет предложена памятная открытка, сообщает 78.ru. 15 ноября на станции «Адмиралтейская», являющейся самой глубокой среди всех линий, можно будет ее получить.

Количество экземпляров ограничено — забрать карточку смогут только 5 тысяч человек.

К юбилею выпустят также 50 тысяч специальных карт «Подорожник». Начало продаж намечено на утро 15 ноября, приобрести карту можно будет в любой кассе подземки по цене 90 рублей.

Это уже второй вариант из коллекционной серии — первый выпуск, посвящённый электродепо «Автово», появился в продаже 27 октября.

«70 лет назад первый поезд открыл новую эпоху городской мобильности, и сегодня метро остаётся символом надёжности, комфорта и технического совершенства», — заявил директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.

История метрополитена насчитывает 70 лет — первый поезд отправился в путь именно 15 ноября 1955 года из электродепо «Автово». Это событие дало начало развитию одной из самых узнаваемых подземок страны.

Автор:
Юлия Аликова
