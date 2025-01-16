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Как жили стоматологи в советском Ленинграде

16 января 2025 13:31
Антон Семенович Шпак
Как жили стоматологи в советском Ленинграде
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Доходы были зароблачными, но и риски большими.

Все мы помним блестящий комедийный хит Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), где он довольно откровенно намекает на заработок ограбленного Антона Семеновича Шпака. И неудивительно. Это всегда озадачивало общественность.

Стоматологи в советском Ленинграде часто жили лучше своих коллег из других медицинских сфер. Хотя официальные зарплаты не сильно отличались, стоматологи умудрялись находить дополнительные источники дохода, которые позволяли им наслаждаться импортными куртками, редкими магнитофонами и другими символами благосостояния. Но за какие заслуги?

Зарплаты и сверхурочные

Врачи в СССР получали 115–120 рублей в месяц, а медсёстры — около 70 рублей. Чтобы увеличить доход, многие медики работали на 1,5 ставки, что добавляло к зарплате до 80 рублей. Однако такой график превращал жизнь в бесконечную гонку. Среди медиков даже шутили: «На одну ставку есть нечего, а на полторы — некогда».

Платные стоматологические кабинеты

Ситуация изменилась после 1960-х годов, когда в Ленинграде, как и позже по всей стране, начали открываться платные стоматологические кабинеты. Лицензии на их ведение выдавались исключительно уважаемым людям — партийным работникам, ветеранам войны и их родственникам.

Лечение в таких кабинетах стоило дорого, а доходы стоматологов напрямую зависели от квалификации. Высшая категория и большой опыт позволяли заработать значительно больше.

Риски и золотые коронки

Некоторые стоматологи искали доходы вне официальных рамок, например, устанавливая золотые коронки. Такой бизнес приносил значительную прибыль, но был крайне рискованным. Согласно уголовному кодексу, за подобную деятельность грозило до 5 лет лишения свободы и конфискация имущества. Поэтому стоматологи, занимавшиеся этим, держали свой доход в строгой тайне. Но те, кто находил правильный баланс, могли позволить себе значительно больше, чем средний советский врач, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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