Отмыть полы до блеска можно и без покупных средств: нужны уксус, нашатырный спирт, соль и сода

Что-то наверняка есть у вас дома на кухне или в аптечке.

Не всегда в квартире имеются моющие средства, но если полы нужно отмыть в срочном порядке, не отказывайтесь от уборки. Можно использовать то, что лежит у вас на кухонной полке или в аптечке.

Например, в этом поможет обычный яблочный уксус. Двухсот миллилитров на четыре литра воды хватит, чтобы раствор стал эффективным и смог отмыть жир и налет. Отлично справится с этой задачей и сода. Две столовые ложки порошка растворите в двух литрах теплой воды. В этой жидкости смочите тряпку и протрите ламинат или линолеум. Все будет сиять чистотой.

Соль в Советском Союзе тоже активно использовали не только для готовки, но и уборки. Количество рассчитывайте так: одна столовая ложка на три литра воды. Опытные хозяйки говорят, что это не только отмывает грязь, но и отталкивает пыль от поверхностей, указано на портале «Общественной службы новостей».

Некоторые наливают в воду еще несколько капель эфирных масел. Для дезинфекции помещения отлично подойдут пихта, сосна, лаванда или цитрусовые. Приятно пахнуть будет во всем доме.

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