Городовой / Город / Овёс против веселья: неожиданная сила псиллиума и отрубей после тяжёлых застолий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков Общество
«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется Город
Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9 Город
Терморегуляция и физиология: кому противопоказан постоянный подогрев сидений Общество
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Овёс против веселья: неожиданная сила псиллиума и отрубей после тяжёлых застолий

Опубликовано: 3 января 2026 20:57
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Овёс против веселья: неожиданная сила псиллиума и отрубей после тяжёлых застолий
Городовой ру

Эксперт рекомендует использовать пребиотики для нормализации пищеварения.

Многие после новогодних праздников отмечают неприятные ощущения в области желудка, особенно те, кто предпочитает блюда с майонезом и бутерброды с икрой. Привычное меню в эти дни часто насыщено большим количеством жиров, соли и углеводов. Как восстановить работу пищеварительной системы, рассказала доктор медицинских наук Марият Мухина, являющаяся участником экспертного совета «Роскачества».

Важное внимание эксперт советует уделить пребиотикам, например псиллиуму или отрубям. Если этих продуктов не оказалось дома, хороший эффект могут дать гранаты, мандарины и томаты. По словам врача, цитрусовые активируют процессы, связанные с защитой организма от свободных радикалов, а помидоры способствуют более активному прохождению пищи по желудочно-кишечному тракту и стимулируют выработку желудочного сока.

Марият Мухина уточнила:

«Мандарины рекомендуется включать в питание по одному–два фрукта в рамках дневной нормы, за сутки не стоит есть больше двух-трёх штук, чтобы не нарушить кислотно-щелочное равновесие. Достаточно также одного-двух свежих помидоров среднего размера в день, в виде пюре или томатного сока», — отметила она.

Гранаты содержат ценные вещества — ликопины и полифенолы. Они способствуют снижению окислительных процессов в слизистой оболочке и уменьшают хроническое воспаление в органах пищеварения. Это может помочь быстрее прийти в норму после праздников.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью