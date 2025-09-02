Сотни торговцев, тысячи проблем: почему Апраксин двор в Петербурге продолжает жить, несмотря на все запреты

Его много раз пытались закрыть, но безуспешно.

В самом центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта, уже не первое десятилетие существует Апраксин двор — рынок, который власти пытались ликвидировать, реконструировать и «очистить» бесчисленное количество раз, но он упорно возрождается вновь.

Исторические корни и советская адаптация

Как пишет блогер Владислас, Апраксин двор возник в середине XVIII века на землях графа Апраксина, став торговой площадью, где можно было найти все необходимое.

После Октябрьской революции 1917 года рынок не только не исчез, но и адаптировался к советской реальности, став местом притяжения для тех, кто искал дефицитные товары.

«Сердце свободного рынка» и «лихие девяностые»

Распад СССР в 1991 году закрепил статус Апраксина как «сердца свободного рынка».

Здесь обосновались челноки, торговцы дешевым китайским ширпотребом, менялы валюты. Рынок стал символом хаотичной торговли и памятником эпохе «лихих девяностых».

Почему Апраксин двор до сих пор жив?

В XXI веке существование такого рынка в центре города кажется анахронизмом, но он продолжает функционировать по нескольким причинам:

Экономическая причина: Апраксин двор обеспечивает работой сотни, если не тысячи мелких торговцев, многие из которых — мигранты. Его закрытие обострило бы социальные проблемы.

Культурная инерция: Петербуржцы привыкли к этому месту, где всегда можно найти что-то дешевое или необычное. Для одних это символ хаоса, для других — особый шарм старого рынка.

«Серая» экономика: В местах с интенсивным оборотом наличных и не всегда прозрачной арендой «крутятся» немалые деньги, что поддерживает интерес определенных групп к его сохранению.

Нерешенность реконструкции: Власти обещают масштабную реконструкцию, но масштаб проекта, юридические сложности и огромные инвестиции тормозят процесс.

Когда реконструкция

Ранее 78 канал сообщал, что реконструкция Апраксина двора в Петербурге наконец получила согласование между городом и инвестором.

Первые корпуса — 37 и 38 — планируется отремонтировать с учетом сохранения исторического облика и восстановления стеклянной галереи по старым фотографиям.

Работы начнутся летом 2025 года и займут около 1-1,5 года. В итоге Апраксин двор преобразится в многофункциональное пространство с торговлей, офисами, культурными кластерами и местами для отдыха.

Реализация проекта занимает около десяти лет, прогнозируется завершение к 2034-2035 годам. Преображение территории важно для города — он давно нуждается в обновлении и избавлении от криминального прошлого.

Однако, лето 2025 года уже закончилось, а про реконструкцию ничего неизвестно.

Таким образом, рынок находится в подвешенном состоянии: слишком велик для простого закрытия, но слишком хаотичен для полного возрождения.