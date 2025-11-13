Парадокс «Нового Дома»: в городе на Неве свыше сотни животных рискуют замерзнуть

В Санкт-Петербурге приют для кошек оказался под угрозой отключения отопления зимой из-за сложностей с оформлением документов.

Официальные городские структуры в Петербурге выделили приюту «Новый Дом» новое помещение, однако организаторы столкнулись с серьезной проблемой: на новом месте все еще нет электричества и отопления.

Более сотни кошек и добровольцы рискуют остаться зимой без тепла. Из прежнего помещения их выселяют, оно потребуется для автобусного парка.

Приют в своих сообщениях в социальной сети сообщил, что уже в декабре должен освободить старое здание.

С 2016 года «Новый Дом» помогает бездомным кошкам: оказано содействие свыше 3,5 тысячам животных. Добровольцы ежедневно находят потерявшихся питомцев, обеспечивают уход и необходимое лечение.

По словам Екатерины Солдатовой, одной из помощников приюта, ожидания сменились тревогой из-за отсутствия элементарных условий на новом месте, что особенно опасно при наступлении холодов, сообщает Neva. Today.

Лишённые доступа к электричеству и отоплению, животные и волонтеры не могут начать обустройство. По словам работников приюта, проблемы связаны с тем, что, согласно бумагам, право на внутренние коммуникации все еще закреплено за компанией, давно не действующей.

Новым арендаторам отказали в подключении ресурсов по требованию оформлять акты через прежнего владельца сетей.

Добровольцы указывают, что, несмотря на заключенный в сентябре договор, уже полтора месяца не удается добиться проведения света и воды. Даже при поддержке городских властей пребывание животных в помещении зимой невозможно без элементарных коммуникаций.

Волонтеры не скрывают: в таких условиях сотням кошек проще пережить зимний период на улице, чем в неприспособленном строении.

Помещение на Белградской ранее оснащалось коммуникациями только по инициативе коммерческой фирмы, которая прекратила работу.

«Россети Ленэнерго» ожидают согласия этой компании для переподключения, в результате чего помещения лишены не только света, но и тепла из-за сопутствующих задолженностей.

Представители «Россети Ленэнерго» выразили готовность содействовать урегулированию ситуации. Они отмечают, что, по правилам, перед передачей помещения арендуемому организация обязана оформить акт технологического присоединения, установить фактические показатели всех приборов учёта и только после этого предоставить право пользования объектом.