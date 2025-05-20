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Паштет «Красная цена» из «Пятерочки» за 34 рубля: отзыв на самый дешевый мясосодержащий продукт

20 мая 2025 11:32
паштет
Паштет «Красная цена» из «Пятерочки» за 34 рубля: отзыв на самый дешевый мясосодержащий продукт
Фото: Городовой.ру

Люди из Сети попробовали, чтобы вам не пришлось.

В «Пятёрочке» на полке мясной гастрономии можно наткнуться на батончик печёночного паштета марки «Красная цена». Стоит он всего 34 рубля — цена, согласитесь, вызывающая подозрения.

Но именно такие продукты и привлекают особое внимание: дешёвые, простые, но вызывающие интерес своей доступностью. Паштет выпускается Атяшевским мясокомбинатом. Категория у него — Б, то есть не самый нижний уровень качества.

На упаковке указано: это мясосодержащий продукт категории D, в составе — печень свиная, немного свинины, шкурка, манка, крахмал, мука, лук, специи и целый набор регуляторов и усилителей вкуса, которые мы утомимся перечислять. Есть и «честное» предупреждение: возможен след глютена, горчицы, злаков.

На вид — плотная колбаска, которая режется, а не мажется. Перемешать в пасту сложно: кусочки прилипают друг к другу, формируя вязкую массу. По вкусу — заметна печень, но её быстро перебивают крахмал и мука, отмечает смельчак.

Манка буквально берёт на себя центр внимания, склеивая всё в плотные, слегка резиновые комки. Вкус выраженный, но не тонкий: съедобно, но без удовольствия.

Для перекуса — особенно в гараже или на даче в качестве закуски — подойдёт. Но для утончённой трапезы лучше выбрать что-то другое. Основной плюс — доступность. Основной минус — плотность и сомнительное послевкусие. Зато теперь ясно: если уж и брать, то осознанно — и не каждый день.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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