Петербургская «француженка» в книге рекордов: бульдог родила целый детский сад

В Северной столице зафиксировали выдающееся событие — французский бульдог по кличке Герда стала мамой сразу для двенадцати щенков.
Такой результат оказался неожиданным для данной породы, так как обычно выводок французских бульдогов ограничивается 2-4 малышами, сообщает IVBG.
Необычный случай дал повод внести Герду в Книгу рекордов России, ведь столь многочисленного потомства среди её сородичей ранее не отмечали.
Эксперты и кинологи считают рождение столь большой семьи у французских бульдогов большой редкостью. Обычно такие собаки отличаются небольшими размерами: в среднем кобели вырастают до 27–35 см в холке, а суки — от 24 до 32 см.
