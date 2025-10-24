Паспорт в сеть: как петербуржцы относятся к идее идентификации для контента 18+

Идея обязательной идентификации с помощью паспортных данных для доступа к контенту 18+ в интернете вызывает неоднозначную реакцию в Петербурге.
Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, обосновывает необходимость таких мер «существенной долей подростков», имеющих доступ к материалам с маркировкой „18+“.
Это, включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения.
Блокировка контента 18+ по паспорту — решение или проблема?
Однако, петербуржцы выражают серьезные опасения.
«Честно, паспортная проверка в сети — риск утечки и бюрократия, как в МФЦ на Невском; реально надеетесь, что провайдеры с этим справятся?» — задаются вопросом горожане.
Обеспокоенность вызывают вопросы безопасности данных:
«Но публиковать фотографии паспорта рискованно».
«Какой разрешенный взрослый контент?» — вопрос, оставшийся без ответа
Многие также сомневаются в целесообразности такой меры, учитывая ограниченный доступ к «разрешенному взрослому контенту» в Рунете.
«А какой разрешенный взрослый контент есть в Рунете?» — звучит риторический вопрос.
Петербуржцы о парадоксах цензуры и безопасности
Критика направлена и на двойные стандарты.
«Надо ввести психическое обследование для всех органов власти. А то за право управлять машиной проверят вдоль и поперек, а за право управления страной даже справки не спросят», — иронизируют горожане, намекая на несопоставимость мер контроля.
Идея обязательной идентификации для доступа к определенному контенту воспринимается как излишняя бюрократизация и потенциальная угроза личной информации, ставя под сомнение эффективность предложенного решения.