Паспорт в сеть: как петербуржцы относятся к идее идентификации для контента 18+

Опубликовано: 24 октября 2025 08:30
контент и паспорт
globallookpress/ Belkin Alexey

Смогут ли провайдеры стать стражами морали?

Идея обязательной идентификации с помощью паспортных данных для доступа к контенту 18+ в интернете вызывает неоднозначную реакцию в Петербурге.

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, обосновывает необходимость таких мер «существенной долей подростков», имеющих доступ к материалам с маркировкой „18+“.

Это, включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения.

Блокировка контента 18+ по паспорту — решение или проблема?

Однако, петербуржцы выражают серьезные опасения.

«Честно, паспортная проверка в сети — риск утечки и бюрократия, как в МФЦ на Невском; реально надеетесь, что провайдеры с этим справятся?» — задаются вопросом горожане.

Обеспокоенность вызывают вопросы безопасности данных:

«Но публиковать фотографии паспорта рискованно».

«Какой разрешенный взрослый контент?» — вопрос, оставшийся без ответа

Многие также сомневаются в целесообразности такой меры, учитывая ограниченный доступ к «разрешенному взрослому контенту» в Рунете.

«А какой разрешенный взрослый контент есть в Рунете?» — звучит риторический вопрос.

Петербуржцы о парадоксах цензуры и безопасности

Критика направлена и на двойные стандарты.

«Надо ввести психическое обследование для всех органов власти. А то за право управлять машиной проверят вдоль и поперек, а за право управления страной даже справки не спросят», — иронизируют горожане, намекая на несопоставимость мер контроля.

Идея обязательной идентификации для доступа к определенному контенту воспринимается как излишняя бюрократизация и потенциальная угроза личной информации, ставя под сомнение эффективность предложенного решения.

Автор:
Ксения Пронина
