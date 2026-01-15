Паспорт в сумке — потерянный отпуск: что скрывают правила ручной клади?

Две сотрудницы туристической сферы из Нижнего Новгорода, Ольга и Анастасия, обратились к путешественникам с предупреждением о риске, связанном с одной из процедур на посадке в самолёт. Они сообщили, что во время gate check — когда из-за нехватки места в салоне бортпроводники просят сдать ручную кладь непосредственно перед входом на борт — важно не терять бдительность. Эта практика наибольшее распространение получила на рейсах с высокой загрузкой или там, где используются небольшие самолёты.

Особенно часто подобное происходит на перелётах бюджетных перевозчиков, а также на маршрутах с пересадками в азиатских странах или популярных туристических регионах. При этой процедуре сложить или вынуть вещи из чемодана уже не удастся — всю ручную кладь отправляют в багажный отсек в последний момент перед полётом. Это может привести к затруднительной ситуации, если в сумке окажутся важные документы.

Главная проблема заключается в следующем: когда багаж окажется на выдаче в зале прилёта, паспорт пассажира может быть не под рукой, если преждевременно сдать его вместе с остальными вещами. В результате, как подчёркивают специалисты, существует риск задержки на пограничном контроле во время ожидания документов, необходимых для прохода. Таким образом, пассажир может оказаться в затруднительном положении, не имея возможности попасть в зону получения багажа без удостоверения личности.

— При gate check переложить вещи уже невозможно — сумку сдают прямо перед посадкой, — объясняют турагенты.

Эксперты советуют сохранять паспорт при себе в течение всей поездки, например, убирая его во внутренний карман, поясную сумку или специальный пояс для путешествий. Даже если есть твёрдая уверенность, что ручная кладь не будет изъята, отпускать документы из рук не стоит ни на минуту. Это простое правило поможет избежать ненужных сложностей во время перелёта.

