Городовой / Город / Пела и плясала, а теперь заплатит: предприниматель отдаст свыше 1,8 млн за испорченную свадьбу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома Город
Петербург — не плоский: где находятся «невидимые» возвышенности Северной столицы Город
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса Город
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города Город
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Пела и плясала, а теперь заплатит: предприниматель отдаст свыше 1,8 млн за испорченную свадьбу

Опубликовано: 28 ноября 2025 10:13
Пела и плясала, а теперь заплатит: предприниматель отдаст свыше 1,8 млн за испорченную свадьбу
Пела и плясала, а теперь заплатит: предприниматель отдаст свыше 1,8 млн за испорченную свадьбу
Городовой ру

Стоимость праздника в Петербурге оказалась значительно ниже ранее заявленной суммы.

В начале 2024 года Виталий Качмала заключил договор с Натальей Двиняниной на организацию свадебного торжества, предполагая потратить на это 700 тысяч рублей. Вся оговорённая сумма была передана исполнителю наличными, а в подтверждение получена расписка.

Однако организатор решила провести праздничное мероприятие только за одну седьмую часть бюджета, ограничившись 100 тысячами рублей, сообщает 78.ru.

После неудачных попыток уладить спор миром Качмала решил обратиться в суд, чтобы вернуть оставшиеся средства и добиться компенсации.

Суд установил, что договорные обязательства были нарушены со стороны предпринимательницы, и постановил взыскать с неё не только неиспользованные деньги, но и дополнительные выплаты.

По решению суда сумма, которую Двинянина должна будет выплатить в пользу супругов Качмала, включает:

  • 600 тысяч рублей — неустойка
  • 610 тысяч рублей — штраф
  • 20 тысяч рублей — компенсация морального вреда

Суммарно это составляет 1 миллион 830 тысяч рублей. К этой сумме добавляется ещё 20 тысяч рублей, которые Двинянина обязана внести в уплату госпошлины.

Таким образом, общие финансовые обязательства предпринимательницы существенно превысили сумму первоначального заказа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью