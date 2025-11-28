Пела и плясала, а теперь заплатит: предприниматель отдаст свыше 1,8 млн за испорченную свадьбу

В начале 2024 года Виталий Качмала заключил договор с Натальей Двиняниной на организацию свадебного торжества, предполагая потратить на это 700 тысяч рублей. Вся оговорённая сумма была передана исполнителю наличными, а в подтверждение получена расписка.
Однако организатор решила провести праздничное мероприятие только за одну седьмую часть бюджета, ограничившись 100 тысячами рублей, сообщает 78.ru.
После неудачных попыток уладить спор миром Качмала решил обратиться в суд, чтобы вернуть оставшиеся средства и добиться компенсации.
Суд установил, что договорные обязательства были нарушены со стороны предпринимательницы, и постановил взыскать с неё не только неиспользованные деньги, но и дополнительные выплаты.
По решению суда сумма, которую Двинянина должна будет выплатить в пользу супругов Качмала, включает:
- 600 тысяч рублей — неустойка
- 610 тысяч рублей — штраф
- 20 тысяч рублей — компенсация морального вреда
Суммарно это составляет 1 миллион 830 тысяч рублей. К этой сумме добавляется ещё 20 тысяч рублей, которые Двинянина обязана внести в уплату госпошлины.
Таким образом, общие финансовые обязательства предпринимательницы существенно превысили сумму первоначального заказа.