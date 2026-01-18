Городовой / Город / Пенсионер потерял 22 миллиона у подъезда: полиция схватила безработную аферистку
Пенсионер потерял 22 миллиона у подъезда: полиция схватила безработную аферистку

Опубликовано: 18 января 2026 14:58
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, подозреваемую в хищении значительной суммы денег у пожилого мужчины. Девушку 20 лет, не имеющую официальной работы, задержали возле дома № 20 на Большой Монетной улице. Задержание произошло по делу, связанному с мошенничеством, которое продолжалось с октября по ноябрь 2025 года.

По данным полиции, 86-летний житель мегаполиса, проживающий на проспекте Энгельса, в разное время передал злоумышленникам почти 22 миллиона рублей. Потерпевший трижды вручал денежные средства у своего дома лицам, которые, как предполагается, участвовали в обмане. Общая сумма нанесённого ущерба составила 21,7 миллиона рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Полицейскими установлено, что потерпевший трижды передавал денежные средства возле своего дома. Общий ущерб составил 21,7 млн рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе полиции.

В отношении задержанной рассматривается вопрос о применении меры пресечения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
