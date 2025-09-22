Не только федеральные выплаты: где и как пенсионерам получить региональную поддержку к 1 октября

В преддверии Международного дня пожилого человека (1 октября) в ряде регионов России предусмотрены дополнительные выплаты и меры социальной поддержки пенсионерам.
Как пишет "Прайм", эти меры не являются федеральными обязательствами и зависят от решений местных властей.
Примеры выплат
В Челябинской области — 800 рублей для граждан старше 55/60 лет. В Рязанской области — 539,24 рубля для пенсионеров старше 90 лет. В Ненецком АО — до 16000 рублей (в зависимости от возраста, стажа и статуса).
В Дмитровском районе Московской области предусмотрена материальная помощь в 500 рублей для пенсионеров старше 70 лет.
Как узнать?
Для получения нужно уточнять информацию в Соцфонде или МФЦ.