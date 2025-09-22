Городовой / Общество / Не только федеральные выплаты: где и как пенсионерам получить региональную поддержку к 1 октября
Не только федеральные выплаты: где и как пенсионерам получить региональную поддержку к 1 октября

Опубликовано: 22 сентября 2025 18:00
Не только федеральные выплаты: где и как пенсионерам получить региональную поддержку к 1 октября
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Условия и повсеместность выплат различны по всей стране.

В преддверии Международного дня пожилого человека (1 октября) в ряде регионов России предусмотрены дополнительные выплаты и меры социальной поддержки пенсионерам.

Как пишет "Прайм", эти меры не являются федеральными обязательствами и зависят от решений местных властей.

Примеры выплат

В Челябинской области — 800 рублей для граждан старше 55/60 лет. В Рязанской области — 539,24 рубля для пенсионеров старше 90 лет. В Ненецком АО — до 16000 рублей (в зависимости от возраста, стажа и статуса).

В Дмитровском районе Московской области предусмотрена материальная помощь в 500 рублей для пенсионеров старше 70 лет.

Как узнать?

Для получения нужно уточнять информацию в Соцфонде или МФЦ.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
