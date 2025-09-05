От 9 тысяч до 11 тысяч: каким образом рассчитывается пенсия с детьми в 2025 году

Повышенная выплата назначается пенсионерам, у которых на содержании находятся дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23 лет.
Если в семье больше троих детей, учитываться будут первые трое.
Почти 9 тысяч в месяц
Величина доплаты составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии.
“В 2025 году фиксированная выплата равна примерно 11134”, — приводит данные Klerk.
Общая сумма максимальной доплаты за трех детей может достигать 9 тысяч рублей в месяц.
Как оформить
Обычно она оформляется автоматически. В случае появления иждивенцев после назначения пенсии, необходимо подать заявление через “Госуслуги”, МФЦ или Соцфонд России.