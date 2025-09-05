Городовой / Общество / От 9 тысяч до 11 тысяч: каким образом рассчитывается пенсия с детьми в 2025 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От 9 тысяч до 11 тысяч: каким образом рассчитывается пенсия с детьми в 2025 году

Опубликовано: 5 сентября 2025 14:02
доплата к пенсии
От 9 тысяч до 11 тысяч: каким образом рассчитывается пенсия с детьми в 2025 году
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или студентов, могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Это касается как работающих, так и неработающих граждан.

Повышенная выплата назначается пенсионерам, у которых на содержании находятся дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23 лет.

Если в семье больше троих детей, учитываться будут первые трое.

Почти 9 тысяч в месяц

Величина доплаты составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

“В 2025 году фиксированная выплата равна примерно 11134”, — приводит данные Klerk.

Общая сумма максимальной доплаты за трех детей может достигать 9 тысяч рублей в месяц.

Как оформить

Обычно она оформляется автоматически. В случае появления иждивенцев после назначения пенсии, необходимо подать заявление через “Госуслуги”, МФЦ или Соцфонд России.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще